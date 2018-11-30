اتهام ثمانية قراصنة باختلاس ملايين الدولارات في أميركا

سالم قنيبر | الجمعة 30 نوفمبر 2018, 12:05 مساء
تكبّدت الشركات خسائر بعشرات ملايين الدولارات بسبب نشاط المشتبه بهم (أ ف ب)

وجهت السلطات الأميركية التهم رسميًّا إلى ثمانية أشخاص غالبيتهم من الجنسية الروسية على خلفية الاشتباه بإعدادهم أنظمة معقدة للإعلانات الزائفة عبر الإنترنت كبّدت شركات خسائر بعشرات ملايين الدولارات، بحسب ما أعلنت وزارة العدل الأميركية.

ويلاحق خمسة روس وآخر يحمل الجنسيتين الروسية والأوكرانية واثنان من كازاخستان بتهمة الاحتيال الإلكتروني وخرق أنظمة المعلوماتية وانتحال الصفة مع أسباب مشددة للعقوبة وتبييض الأموال، وفق «فرانس برس».

وأوقف ثلاثة من هؤلاء في الخارج بانتظار ترحيلهم إلى الولايات المتحدة فيما لا يزال الآخرون طليقين.

وقال المدير المساعد لمكتب الشرطة الفيدرالية (إف بي آي) في نيويورك، وليام ف. سويني، في تصريحات أوردها بيان الوزارة إن «هؤلاء الأفراد متهمون بإقامة بنية تحتية معقدة وكاذبة للإعلانات الرقمية بهدف الغش والنصب على شركات كانت تظن أنهم يتصرفون بنزاهة مما كبّدهم ملايين الدولارات».

وأشارت الوزارة إلى تفكيك شبكتين دوليتين للجرائم الإلكترونية.

ولفتت السلطات إلى أن أحد الأنظمة التي استخدمها المشتبه فيهم بين 2014 و2016 كلّف سبعة ملايين دولار للشركات التي اشترت إعلانات إلكترونية لم تظهر عند مستخدمي الإنترنت يومًا.

وقام المتهمون بحسب البيان ببرمجة خواديم لمحاكاة نشاط بشري على الإنترنت من خلال تصفح الشبكة بالاستعانة بمتصفح وهمي مع مؤشر كتابة وهمي يتحرك على الشاشة مع إطلاق تسجيل فيديو في وسط الشاشة ثم وقفه ليتوهّم المستخدم بأن الجهاز متصل بشبكة «فيسبوك».

كما أن نظامًا آخر تم العمل به بين 2015 و2018 أدى إلى الإيهام بمليارات المشاهدات للإعلانات. وبحسب القضاء الأميركي، قادت هذه الاستراتيجية الشركات إلى دفع أكثر من 29 مليون دولار على إعلانات لم تكن يومًا مرئية في الواقع.

وفرضت الولايات المتحدة في يونيو عقوبات مالية في حق خمس شركات روسية وثلاثة أشخاص بتهمة دعم أنشطة قرصنة معلوماتية بتمويل روسي.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بعد أكثر من عام على توقفه.. تشغيل مصنع الميثانول بالبريقة
ليبيا
كوبا ليبرتادوريس: إياب النهائي على ملعب ريال مدريد في 9 ديسمبر
رياضة عالمية
بالزي الوطني الليبي سفير ليبيا الجديد لدى هولندا يقدم أوراق اعتماده
ليبيا
«داخلية الموقتة» تكشف تفاصيل جديدة عن هجوم تازربو
ليبيا
ثمانية قتلى في قصف طيران مجهول لموقع جنوب العوينات
ليبيا
علي القطراني: أرفض تعديل الإعلان الدستوري وعدد من حضروا الجلسة لا يزيد عن 104 ...
ليبيا
المسماري: وفد المنطقة الغربية رفض التوقيع حتى نعترف بالسراج قائدًا أعلى
ليبيا
الزروق يكشف لـ«بوابة الوسط» المرشح الذي تدعمه ليبيا في انتخابات «الأولمبية ...
رياضة محلية
رئيس المجلس التسييري لبنغازي يبحث تفعيل مصلحة التسجيل العقاري في البلدية
ليبيا
شكري: لا نملك رفاهية الوقت لاختبار مسارات جديدة لحل أزمة ليبيا
ليبيا
الكهرباء: تنفيذ وحدات توليد غازية بشكل عاجل في المناطق الغربية والجنوبية ...
ليبيا
بالصور: نجوم الفن والإعلام يحتفلون بعيد ميلاد حميد الشاعري
ثقافة وفن
 المزيد من منوعات

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

الحمص المسلوق ومكافحة الأمراض المزمنة