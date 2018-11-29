شابة تحاول خنق مدير مطعم «ماكدونالدز» بسبب الكاتشاب

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 29 نوفمبر 2018, 11:37 صباحا
لقطة من تسجيل للمشتبه بها في فيديو على «يوتيوب»، 13 نوفمبر 2018 (أ ف ب)

حاولت أميركية خنق مدير أحد مطاعم «ماكدونالدز» لأنها لم تحصل على كميّة الكاتشاب التي كانت ترغب بها، بحسب ما كشفت شرطة كاليفورنيا.

واستشاطت مايرا بيرينيس غالو غضبًا بعد أن أجرت طلبية عبر الخدمة السريعة في أحد مطاعم «ماكدونالدز» في سانتا آنا في جنوب لوس أنجليس في السابع والعشرين من أكتوبر، وفق «فرانس برس».

وخرجت الشابة البالغة من العمر 24 عامًا ساخطة من سيارتها ودخلت المطعم من خلال المدخل المخصص للموظّفين وراحت تدفع المدير وتخنقه بعد أن قال لها إنه ينبغي لها ألا تتواجد في هذا المكان.

وقال أنتوني بيرتانيا الناطق باسم شرطة سانتا آنا «كانت مستاءة لأنها لم تحصل على ما يكفي من الكاتشاب».

وانتهت هذ الحادثة التي سجّلتها كاميرا المراقبة في المطعم بفضل تدخّل رجل كان برفقة الشابة.

ولم توقف غالو سوى الثلاثاء على ذمّة التحقيق في حادثة اعتداء.

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