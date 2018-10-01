بطولة العالم للخيل من دون أحصنة

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 01 أكتوبر 2018, 10:49 صباحا
خمسون فريقا ببطولة سباق للخيل من دون خيول بمدينة ليزيربييه (أف ب)

شارك خمسون فريقًا في بطولة فريدة من نوعها هي سباق للخيل ولكن من دون خيول، في مدينة ليزيربييه في الغرب الفرنسي.

وتقوم هذه المسابقة على ركوب المشاركين على عصا مكنسة مع دمية على شكل رأس حصان، لكن المتسابقين هم الذين يجرون ويقفزون فوق الحواجز، وفقًا لوكالة فرنس برس.

وقال فيليب ميندرون أحد منظمي المسابقة التي جذبت مئات الأشخاص «نحاول من خلال روح الفكاهة أن نعبّر عن الكثير من الأمور».

وراودته هذه الفكرة حين كان يشاهد برنامجًا تلفزيونيًا عن رياضة «هوبي هورس» ذات الشعبية الواسعة في فنلندا، والتي يجري فيها المتسابقون ويقفزون فوق الحواجز وهم يمتطون عصا مكنسة في مقدّمها ما يشبه رأس الحصان.

وقال هذا الرجل البالغ 57 عامًا «أعجبني ذلك كثيرًا، وأردت أن أكون أول من ينظّم شيئًا مماثلًا في فرنسا».

وتنافس في هذه المسابقة مشاركون من فرنسا وبلجيكا ونيوزيلندا وبريطانيا.

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