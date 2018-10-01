تتويج طالبة صيدلة ملكة لجمال لبنان 2018

مايا رعيدي تتوج ملكة لجمال لبنان، 30 سبتمبر 2018 (أ ف ب)

توجت مايا رعيدي ملكة لجمال لبنان للعام 2018 مساء الأحد في حفل أقيم في بيروت. وملكة جمال لبنان الجديدة تبلغ الثانية والعشرين وهي طالبة في الصيدلة.

وحلت وصيفة أولى ميرا طفيلي ووصيفة ثانية يارا بومنصف وثالثة فانيسا يزبك فيما حلت تاتيانا ساروفيم وصيفة رابعة، وفق «فرانس برس».

وتنافست 30 مشاركة للفوز بلقب ملكة جمال لبنان الذي نقلته محطة «أم تي في» مباشرة من قاعة «فوروم دو بيروت».

وتألفت لجنة التحكيم من تسعة أعضاء هم المغنية نانسي عجرم ومصمم المجوهرات ضومط زعيب وملكة جمال الكون للعام 2017 ديمي لي نيل بيترز والإعلامي جورج قرداحي وملكة جمال لبنان السابقة الممثلة نادين نجيم والموسيقي غي مانوكيان ومصمم الأزياء اللبناني نيكولا جبران والممثل عادل كرم وخبير الماكياج بسام فتوح.

ونالت الفائزة جوائز تزيد قيمتها عن نصف مليون دولار من بينها شقة سكنية وسيارة ومجوهرات وأثاث منزل ورحلة إلى أوروبا. ومرت المشاركات أولا بلباس البحر وتمايلن بعد ذلك أمام الجمهور ولجنة التحكيم بفساتين السهرة التي كانت من تصميم نقولا جبران.

واستبقت لجنة التحكيم بعد ذلك 15 مشتركة ومن ثم عشر منهن وقام أفرادها بطرح أسئلة مختلفة عليهن. واختيرت من بعد ذلك خمس مشاركات للمرحلة النهائية وطرح عليهن سؤال موحد مفاده «ما هو أكبر فشل في الحياة؟». وقالت رعيدي في ردها «من دون فشل لا يمكن أن نتحسن».

وتخلف رعيدي ملكة جمال العام الماضي بيرلا حلو. وكلل رأس الملكة تاج جديد من تصميم مجوهرات زغيب رصع بـ1800 ماسة وتتوسطه الأرزة.

وتشارك الفائزة في مسابقة ملكة جمال الكون التي تقام هذه السنة في ديسمبر بتايلاند.

وأحيا الحفل المطرب اللبناني راغب علامة بمشاركة الفنانة مايا دياب ومغني الهيب هوب الأميركي من أصل مغربي فرنش مونتانا والمغني الكندي اللبناني مصاري. وقدم الحفل الإعلامي مارسيل غانم والمقدمة أنابيلا هلال.

وأشرفت على المشاركات ملكة جمال الولايات المتحدة العام 2010 ريما فقيه وهي لبنانية الأصل.