تتويج طالبة صيدلة ملكة لجمال لبنان 2018

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 01 أكتوبر 2018, 10:08 صباحا
مايا رعيدي تتوج ملكة لجمال لبنان، 30 سبتمبر 2018 (أ ف ب)

توجت مايا رعيدي ملكة لجمال لبنان للعام 2018 مساء الأحد في حفل أقيم في بيروت. وملكة جمال لبنان الجديدة تبلغ الثانية والعشرين وهي طالبة في الصيدلة.

وحلت وصيفة أولى ميرا طفيلي ووصيفة ثانية يارا بومنصف وثالثة فانيسا يزبك فيما حلت تاتيانا ساروفيم وصيفة رابعة، وفق «فرانس برس».

وتنافست 30 مشاركة للفوز بلقب ملكة جمال لبنان الذي نقلته محطة «أم تي في» مباشرة من قاعة «فوروم دو بيروت».

وتألفت لجنة التحكيم من تسعة أعضاء هم المغنية نانسي عجرم ومصمم المجوهرات ضومط زعيب وملكة جمال الكون للعام 2017 ديمي لي نيل بيترز والإعلامي جورج قرداحي وملكة جمال لبنان السابقة الممثلة نادين نجيم والموسيقي غي مانوكيان ومصمم الأزياء اللبناني نيكولا جبران والممثل عادل كرم وخبير الماكياج بسام فتوح.

ونالت الفائزة جوائز تزيد قيمتها عن نصف مليون دولار من بينها شقة سكنية وسيارة ومجوهرات وأثاث منزل ورحلة إلى أوروبا. ومرت المشاركات أولا بلباس البحر وتمايلن بعد ذلك أمام الجمهور ولجنة التحكيم بفساتين السهرة التي كانت من تصميم نقولا جبران.

واستبقت لجنة التحكيم بعد ذلك 15 مشتركة ومن ثم عشر منهن وقام أفرادها بطرح أسئلة مختلفة عليهن. واختيرت من بعد ذلك خمس مشاركات للمرحلة النهائية وطرح عليهن سؤال موحد مفاده «ما هو أكبر فشل في الحياة؟». وقالت رعيدي في ردها «من دون فشل لا يمكن أن نتحسن».

وتخلف رعيدي ملكة جمال العام الماضي بيرلا حلو. وكلل رأس الملكة تاج جديد من تصميم مجوهرات زغيب رصع بـ1800 ماسة وتتوسطه الأرزة.

وتشارك الفائزة في مسابقة ملكة جمال الكون التي تقام هذه السنة في ديسمبر بتايلاند.

وأحيا الحفل المطرب اللبناني راغب علامة بمشاركة الفنانة مايا دياب ومغني الهيب هوب الأميركي من أصل مغربي فرنش مونتانا والمغني الكندي اللبناني مصاري. وقدم الحفل الإعلامي مارسيل غانم والمقدمة أنابيلا هلال.

وأشرفت على المشاركات ملكة جمال الولايات المتحدة العام 2010 ريما فقيه وهي لبنانية الأصل.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

رونالدو يفضح دور «الميلان» في عملية انتقاله «لليوفي»
رياضة عالمية
بالفيديو: وزيرة خارجية النمسا تستهل خطابها في الأمم المتحدة بالعربية
دولى
هرم من الأحذية المستعملة في باريس احتجاجًا على استهداف المدنيين بمناطق الحروب في...
دولى
الناظوري: الضرب بيد من حديد على من يحاول تعطيل العمل في مطار بنينا
ليبيا
«تعليم الوفاق» تنفي إلغاء التعليم الديني وتعلن تفاصيل اجتماع مصراتة
ليبيا
حكومة باكستان تتقشف ببيع 8 جواميس وأنصار نواز شريف يشعلون المزاد
منوعات
حالة انتحار جديدة في شحات
ليبيا
«الداخلية» ترد على تقرير «بي بي سي» بشأن المهاجرين غير الشرعيين
ليبيا
صعود الدولار وتراجع اليورو في السوق السوداء
ليبيا
سيالة أمام الجمعية العامة: على البعثة الأممية أن تتحول لدعم الأمن والسلام في ...
ليبيا
«أوبك» تخيب أمل ترامب في «التهدئة»
ليبيا
باستخدام تقنية معدات التحكم الذكية.. إتمام حفر بئر نفطي في حقل البوري
ليبيا
 المزيد من منوعات

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

علاج صديد اللوز منزليًا