نوع جديد من عصفور الطنان في الإكوادور

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 29 سبتمبر 2018, 04:23 مساء
صورة لنوع جديد اكتشف حديثا من عصفور الطنان ملتقطة في 14 ديسمبر 2017 في الأكوادور (أ ف ب)

اُكتُشف نوعٌ جديدٌ من عصفور الطنان في الإكوادور، التي تضم أكثر من 40 % من أنواع هذه الطيور المتواجدة فقط على القارة الأميركية.

والعصفور الصغير، البالغ حجمه 11 سنتمترًا فقط، يتمتع عند مستوى العنق بلون أزرق كثيف، فيما بطنه أبيض مع خطين أسودين ورأس أخضر زمردي، حسب «فرانس برس».

وأوضح فرانسيسكو سورنوسا، من المعهد الوطني للتنوع الحيوي والعضو في الفريق الدولي، الذي يقف وراء الاكتشاف أنها المرة الأولى، التي يعرض هذا النوع من عصفور الطنان، وهو اُكتشف بعد سنة من الأبحاث. عرض الاكتشاف في مجلة «ذي أوك» المتخصصة.

وأشار العالم إلى أنها المرة الأولى منذ 30 عامًا التي يُكتَشف فيها في الإكوادور الغنية بالتنوع الحيوي، نوعٌ جديدٌ من عصافير الطنان.

ويعيش هذا العصفور على ارتفاع ثلاثة آلاف إلى 3700 متر. ويقع موطنه الطبيعي في هضبة بين مقاطعتي لوخا وإل أورو عند الحدود مع البيرو قرب المحيط الهادئ.

وتضم الإكوادور سُدس أنواع الطيور في العالم مع رصد 1641 نوعًا فيها. و132 من هذه الطيور هي من جنس الطنان وتشكِّل أكثر من 40 % من 300 نوع من هذه الطيور التي رُصدت في القارة الأميركية.

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