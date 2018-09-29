إحياء اليوم العالمي للسياحة ببني وليد

قطاع السياحة في مدينة بني وليد يحيي اليوم العالمي للسياحة (بوابة الوسط)

إحيا قطاع السياحة بمدينة بني وليد، الخميس، اليوم العالمي للسياحة، والذي يوافق السابع والعشرين من سبتمبر، تحت شعار «السياحة والتحول الرقمي».

وجاء الحدث تحت إشراف الهيئة العامة للسياحة، وبرعاية المجلس المحلي بني وليد ومركز المعلومات والتوثيق السياحي وجمعية ارت الجبال ببني وليد.

وقال عضو اللجنة المشرفة على الاحتفالية، خالد جلة، لـ«بوابة الوسط»: «تزامنًا مع إحياء اليوم العالمي للسياحة، أقيمت بمسرح مدرسة حافظ المدني عدة ندوات تناولت أهمية السياحة ودور السياحة الرقمية في التنمية.

وأضاف جلة: «الحضور تفقدوا بعض المعالم الأثرية، التى تزدخر بها مدينة بني وليد، للتعرف على أبرز وأهم المواقع الأثرية، التى شهدت حضارات مختلفة في ليبيا.

وأوضح جلة أن منظمة «إرث الجبال للثقافة» ستنظم خلال الفترة القادمة ورشة عمل حول الموروت التاريخي بمدينة بني وليد.

قطاع السياحة في مدينة بني وليد يحيي اليوم العالمي للسياحة (بوابة الوسط)