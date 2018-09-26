سيارة مارلين مونرو تباع بمزاد في نوفمبر

سيارة مكشوفة كانت تملكها مارلين مونرو تباع في مزاد علني (أرشيفية:انترنت)

قال منظمون الثلاثاء إن سيارة مكشوفة ذات مقعدين كانت تملكها نجمة هوليوود الراحلة مارلين مونرو ستطرح للبيع في نوفمبر المقبل، وتصل قيمتها إلى 500 ألف دولار.

وستعرض السيارة، وهي من طراز فورد ثندربيرد وتعود إلى العام 1956، للبيع في مزاد للمرة الأولى، وظلت السيارة ملكًا لمونرو لمدة ست سنوات، وفقًا لوكالة رويترز.

والتقطت صور لمونرو وهي تقود السيارة مع زوجها الكاتب المسرحي آرثر ميلر بعد وقت قصير من زفافهما في يونيو 1956.

وقال دارين جوليان، رئيس دار مزادات جوليان، إن السيارة «ليست جزءًا من تاريخ السيارات فحسب ولكنها تأتي محاطة بهالة من الشهرة والرومانسية ومأساة واحدة من أساطير هوليوود».

وستطرح السيارة للبيع في مزادات جوليان بلوس انجليس في 17 نوفمبر المقبل.