الحكم في قضية بيل كوسبي الإثنين

بيل كوسبي خارجًا من المحكمة في نوريستاون في 26 أبريل 2018 (أ ف ب)

يُصدر القضاء الأميركي، الإثنين، عقوبته على الممثل بيل كوسبي، الذي أدين في أبريل الماضي بالاعتداء الجنسي.

وكان القضاة توصّلوا إلى قناعة بأن الممثل الأميركي الشهير اعتدى على أندريا كونستاند في العام 2004 في منزله، وتصل العقوبة في هذه القضايا إلى السجن ثلاثين عامًا.

لكن حتى وإن أصدر القضاء حكمًا مخففًا، فهو سيكون قاسيًا جدًا على الممثل البالغ من العمر 81 عامصا، والذي يعاني من وهن جسدي وضعف في النظر.

وكان كوسبي حتى سنوات قليلة خلت من الرموز الأخلاقية في بلده، ولا سيما بعد المسلسل الشهير «بيل كوسبي شو».

لكن الاتهامات بالاعتداء الجنسي التي وجّهتها له نساء أودت بسمعته. وقد سقطت كل تلك الاتهامات بمرور الزمن ما عدا قضية كونتساند.

وقال محاميه إنه ينوي استئناف الحكم مهما كان، وفي حال فعل ذلك فإن كوسبي لن يدخل السجن بانتظار حكم الاستئناف.