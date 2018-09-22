600 قطعة إكسسوار لأفلام شهيرة ضمن مزاد في لندن

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 22 سبتمبر 2018, 10:18 صباحا
صورة ملتقطة في 2 سبتمبر 2018، وسط لندن، للسترة التي ارتداها هاريسون فورد بدور هان سولو في «ستار وورز: ذي إمباير سترايكس باك» (أ ف ب)

سترة هان سولو في «ستار وورز» وقبعة إنديانا جونز وقطع أخرى ضمن مزاد أقيم الخميس في لندن، يضم 600 قطعة إكسسوار وأزياء استخدمت في أفلام شهيرة.

وقالت ساين تايلور من شركة «بروب ستور» المنظّمة للمزاد، الذي أقيم في مقرّ معهد الفيلم البريطاني (بي اف آي) اعتبارًا من الساعة 11,00 بتوقيت غرينيتش «لدينا البعض من أفضل الإكسسوارات المأخوذة من صفوة الأفلام»، حسب «فرانس برس».

وكلّ سنة منذ العام 2014، تنظّم هذه المجموعة مزادات على القطع المستخدمة في تصوير الأعمال السينمائية. وهي تتوقّع أن تحقّق مبيعات قياسية في نسخة العام 2018 بقيمة 3,5 ملايين جنيه استرليني.

وكشفت ساين تايلور خلال عرض المقتنيات واستعراض الأفلام المعنية، من «سيّد الخواتم» إلى باتمان مرورا بـ «ترمينايتر» أن «الوضع يتحسّن سنة تلو الأخرى».

والقطعة الرئيسية في المزاد هي سترة ارتداها هاريسون فورد بدور هان سولو في الجزء الخامس من سلسلة أفلام «حرب النجوم» تحت عنوان «ذي إمباير سترايكس باك». وتبلغ قيمتها مليون جنيه استرليني.

وأغلى قطعة باعتها حتّى الآن «بروب ستور» في مزاد من هذا القبيل هي الدرّاجة النارية، التي استخدمت في عدة أفلام من سلسلة «باتمان» والتي بيعت في مقابل 300 ألف جنيه استرليني.

ومن الإكسسوارات الأخرى المعروضة في نسخة العام 2018 من المزاد، القبعة التي اعتمرها هاريسون فورد في دور إنديانا جونز في «رايدرز أوف ذي لوست آرك» والسوط المستخدم في «إنديانا جونز أند ذي تمبل أوف دوم»، فضلًا عن الزيّ الذي ارتداه جوني ديب في «إدوورد سيزرهاندز» وقناع استخدم في «ستار وورز: ذي لاست جديداي» ولوح شوكولا استعمل في «تشارلي آند ذي تشوكلت فاكتوري».

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