محكمة فرنسية تؤيد حكمًا ضد مجلة نشرت صورًا عارية لكيت ميدلتون

رفض استئناف حكم ضد مجلة نشرت صورًا عارية لدوقة كامبريدج (أرشيفية:انترنت)

رفضت محكمة فرنسية الأربعاء استئنافًا أقامته مجلة كلوسر التي تتناول حياة المشاهير ضد حكم صدر في العام الماضي بإدانتها بانتهاك خصوصية كيت زوجة الأمير وليام عندما نشرت صورًا لها وهي عارية الصدر في العام 2012.

وكان الحكم الذي صدر في سبتمبر من العام الماضي قد قضى بتغريم لورنس بيو رئيس تحرير الطبعة الفرنسية من المجلة، والرئيس التنفيذي لدار النشر الإيطالية موندادوري، التي تملك المجلة، 45 ألف يورو (52582 دولارًا) لكل منهما بحد أقصى، وفقًا لوكالة رويترز.

وقضى الحكم أيضًا بأن تدفع المجلة التي تنشر أخبار المشاهير والأثرياء مئة ألف يورو للأمير وليام، وهو الثاني في ترتيب وراثة عرش بريطانيا، وزوجته عن الأضرار التي لحقت بهما من نشر الصور.

وذكرت وسائل إعلام فرنسية أن المحامين الذين ترافعوا عن رئيس التحرير والرئيس التنفيذي لدار النشر قالوا إن الغرامتين باهظتان بالنسبة لقضية انتهاك للخصوصية.

وجاء في أوراق الدعوى أن حكم محكمة استئناف فرساي تضمن أن الغرامتين اللتين حكمت بهما محكمة أول درجة «عادلتان ومتناسبتان».

وكانت المجلة نشرت سلسلة من الصور عارية الصدر التي التقطت لكيت بينما كانت تستجم في قصر بمنطقة لوبيرو في جنوب شرق فرنسا.

وسعى محامو المجلة في محكمة أول درجة إلى تبرير نشر الصور بأسباب الاهتمام العام قائلين إنها استهدفت دحض الشائعات التي كانت تتردد عن احتمال أن تكون كيت مصابة باضطراب الشهية في ذلك الوقت.