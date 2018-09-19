شركة هولندية تعيد تدوير حفاضات الأطفال

الأسر الهولندية تخلّف 114 ألف طنّ من الحفاضات المتسخة كلّ سنة (أ ف ب)

إزاء الكمية الهائلة لحفاضات الأطفال التي تخلّفها الأسر الهولندية، أطلقت شركة الثلاثاء عملية بناء أول معمل لإعادة تدوير هذه النفايات في البلد وتحويلها إلى منتجات قابلة للتسويق.

وبفضل شركة في وسط هولندا، سيكتب للبلاستيك المتواجد في الحفاضات حياة ثانية ليستخدم في المنازل كأثاث للحدائق أو أوعية للورود، وفق «فرانس برس».

وقال هاري أرندز الناطق باسم شركة الطاقة «أيه أر أن» التي تشغّل المصنع «نخطّط لمعالجة حوالي 15 ألف طنّ من الحفاضات في السنة».

وتتطرّق هولندا تاليًا إلى مصدر تلوّث كبير، فآلاف الأطنان من الحفاضات ترمى كلّ سنة، مما يشكّل خطرًا كبيرًا على الصحة بحسب الهيئات المعنية بحماية البيئة.

وستبدأ أولى عمليات إعادة التدوير في ديسمبر مع «مفاعل» من الفولاذ يعمل بالبخار العالي الضغط لفصل البلاستيك عن المواد الأخرى في الحفاضات. وتطفو حبيبات البلاستيك على سطح مياه مبتذلة بعد تبريدها وتغربل. وتخلّف هذه العملية غازًا يحوّل إلى وقود وسماد.

وتنوي المجموعة تشغيل مفاعلين آخرين بعد وضع الأول في الخدمة.

غير أن القدرة التشغيلية للمصنع تبقى محدودة، إذ إن الأسر الهولندية تخلّف 114 ألف طنّ من الحفاضات المتسخة كلّ سنة، بحسب جمعية «ميليو سنترال» البيئية.