تعرف على أول سائح ترسله «سبايس إكس» إلى القمر

رسم فني وزعته «سبايس إكس» لصاروخ الركاب «بيغ فالكون روكيت» (أ ف ب)

أعلنت مجموعة «سبايس إكس»، الإثنين، أن الثري الياباني يوساكو مايزاوا (42 عامًا) مؤسس موقع إلكتروني كبير للموضة وهاوي جمع الأعمال الفنية المعاصرة سيكون أول راكب خاص يسافر عبر صاروخ تابع للشركة حول القمر في 2023.

وقال يوساكو مايزاوا في مقر الشركة المتخصصة في الصناعات الفضائية في كاليفورنيا بعد تقديمه من جانب رئيسها إلون ماسك «في 2023، سأدعو ستة أو ثمانية فنانين من العالم أجمع للانضمام إليّ في هذه الرحلة باتجاه القمر»، وفق «فرانس برس».

وأضاف «سيُطلب منهم إنجاز عمل ما بعد عودتهم إلى الأرض. هذه التحف الفنية ستشكل مصدر إلهام يوقظ الحلم في داخل كل منا». وأوضح مايزاوا «أحب القمر منذ الطفولة»، مشيرًا إلى أن هذه الرحلة «حلم يراودني منذ الصغر».

وكشف الثري الياباني أنه دفع ثمن كل المقاعد على متن صاروخ «بي أف أر» الذي تعمل «سبايس إكس» على إنجازه، من دون الإفصاح عن المبلغ.

وقدّم إلون ماسك الثري الياباني الذي سيحظى بهذه الفرصة الفريدة خلال حفل أقيم في داخل مصنعه للصواريخ في مقر «سبايس إكس» في ضاحية لوس أنجليس.

يوساكو مايزاوا (42 عامًا) هو مؤسس أكبر موقع للتجارة الإلكترونية للأزياء في اليابان، وتُقدّر ثروته بثلاثة مليارات دولار بحسب «فوربز».

وسبق أن أبدى إعجابه بأنشطة «سبايس إكس» خصوصًا في فبراير الماضي بعد الإطلاق الناجح لصاروخ «فالكون هافي» إذ كتب حينها في تغريدة عبر «تويتر»، «لقد تأثرت لمشاركتي في هذا الأمر من أرض الحدث».

كما أن هذا الثري الياباني مولع بالفن المعاصر. واشترى عملاً لجان ميشال باسكيا العام الماضي في مقابل 110,5 مليون دولار ليثري مجموعته التي تضم أيضًا أعمالاً لبكاسو وأندي وارهول وألكسندر كالدر وجيف كونز وآخرين.

وتمنى يوساكو أن يصبح مغني روك خلال الشباب. لكن انتهى به الأمر بتأسيس شركة «ستارت توداي» العام 1998 والتي تملك حاليًا موقع «زوزوتاون» للتجارة الإلكترونية بالملابس.

وأطلق مؤسسة ترمي لدعم الإبداع وتوعية الرأي العام. كما يطمح حاليًا في إنشاء متحف للفن المعاصر في مدينته شيبا بشرق طوكيو.