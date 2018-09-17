اليابان لديها أكبر نسبة مسنين في العالم

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 17 سبتمبر 2018, 10:59 صباحا
أكثر من 28 % من اليابانيين مسنون (أ ف ب)

أظهرت بيانات حكومية أن أكثر من 28% من سكان اليابان مسنون، وهو أعلى معدل في العالم في ظل دخول أبناء الموجة الأولى من طفرة الولادات ما بعد الحرب العالمية الثانية مرحلة الشيخوخة.

وبلغ عدد الأشخاص في سن 65 عامًا وما فوق مستوى قياسيًا عند 35,6 مليون شخص أي ما نسبته 28,1% من السكان، بحسب ما أعلنت الحكومة الأحد، وفق «فرانس برس».

هذه النسبة هي الأعلى في العالم وبفارق كبير، إذ تخطت اليابان في هذا المجال إيطاليا (23,3%) والبرتغال (21,9%) وألمانيا (21,7%) بحسب بيانات للأمم المتحدة بشأن هذه البلدان.

كذلك أشارت الحكومة إلى أن الأشخاص في سن 70 عامًا وما فوق يشكلون 20,7% من السكان، ما يعني تخطي هذه النسبة عتبة 20% للمرة الأولى.

وهي لفتت إلى أن هذه النسب مردها خصوصًا إلى دخول الأشخاص المولودين في مرحلة طفرة الولادات بعد الحرب العالمية الثانية سن الشيخوخة.

ويعود هذا الازدياد الكبير في معدلات الشيخوخة إلى نسبة الخصوبة الضعيفة وارتفاع معدل الأعمار في البلاد.

ويشكل تسارع وتيرة شيخوخة السكان معضلة كبرى لصانعي القرار في البلاد الذين يتعين عليهم ضمان أن يغطي العدد المتناقص من الأشخاص في سوق العمل النفقات المتزايدة للمتقاعدين الآخذة أعدادهم في الارتفاع.

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