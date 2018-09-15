إعلان الفائزين بأول مسابقة لموسيقى شوبان على آلة قديمة

فوز بولندي بمسابقة لموسيقى شوبان على آلات من القرن التاسع عشر (أ ف ب)

حصد البولندي توماش ريتر (23 عامًا) لقب أول مسابقة لموسيقى فريدريك شوبان على آلات بيانو قديمة.

وشارك 30 متسابقا من أنحاء مختلفة من العالم، في هذه المسابقة، التي أقيمت في وارسو وأعلنت نتائجها ليل الخميس - الجمعة، والهادفة إلى إعادة اكتشاف عوالم أنغام منسية، تعود إلى مرحلة المؤلف الموسيقي الرومانسي الذي عاش بين العامين 1810 و1849، وفق «وفق فرانس برس».

وحاز الجائزة الثانية مناصفة الياباني ناروهيكو كاواغوسي والبولندية ألكسندرا سفيغوت، متقدمين على البولندي كريستوف كسياجيك.

ونال الروسي دميتري ابلوغين والفرنسي انطوان دو غروليه جائزتين خاصتين منحتهما لجنة تحكيم دولية خلال المسابقة التي نظمها معهد فريدريك شوبان الوطني البولندي. ووضعت حوالى 20 آلة بيانو قديمة في تصرف العازفين على المسرح وفي قاعات التمارين.

وتحاكي هذه المسابقة الفريدة من نوعها، في خطوطها العريضة المسابقة الدولية الشهيرة لموسيقى شوبان التي بدأت في بولندا في العام 1927 وما زالت تقام مرّة كلّ خمس سنوات، وهي تفتح للفائزين بها أبواب أهم القاعات في العالم.

ويحصل الفائزون بالمسابقة على جوائز مختلفة، من مبالغ مالية إلى فرصة المشاركة في حفل مع أوركسترا القرن الثامن عشر، التي أسسها الهولندي فرانس بروغن، وهي تضمّ 55 موسيقيًا من أكثر من عشرين بلدا يركّزون اهتمامهم بموسيقى القرنين الثامن عشر والتاسع عشر. يضاف إلى ذلك تسجيل اسطوانات.