توقيف ستة أشخاص نباتيين في فرنسا

شعار طُبع في مدينة ليل الفرنسية "الحيوانات ليست مكوّنات غذائية"، 2 أغسطس 2018 (أ ف ب)

أوقفت الشرطة الفرنسية ستة أشخاص نباتيين يُشتبه في ضلوعهم بتخريب متاجر لحوم وأسماك في مدينة ليل، بحسب ما أعلنت مصادر عدّة.

فبين منتصف مايو وأغسطس، وقعت سلسلة من عمليات تخريب استهدفت مطاعم ومتاجر لحوم في مدينة ليل الواقعة في الشمال الفرنسي وحولها، ترافقت مع طبع عبارة تدعو إلى كفّ الإنسان عن اعتبار نفسه متفوقًا على سائر الأنواع الحيّة، وفق «فرانس برس».

وبين الإثنين والثلاثاء، أوقف الأشخاص الستة، وهم «فضّلوا الصمت أثناء التوقيف الاحتياطي»، بحسب النيابة العامة في المدينة.

وتوصّل المحققون إلى عناصر تدين واحدة منهم، وهي شابة في الحادية والعشرين من العمر ستُحال إلى القضاء.

ويناصر الموقوفون اعتماد البشر نظامًا غذائيًا نباتيًا صرفًا، أي لا يتضمّن اللحم ولا السمك ولا أي من المنتجات الحيوانية كالحليب والبيض.