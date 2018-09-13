مواطن مالي يحصل على الجنسية الفرنسية بعد إنقاذه طفلا

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 13 سبتمبر 2018, 01:11 مساء
ماكرون، يسار، متحدثا إلى مامودو غاساما (22 عامَا)، 28 مايو 2018 (أ ف ب)

حصل المهاجر المالي الشاب مامودو غاساما الذي أنقذ طفلًا فرنسيًّا بتسلقه واجهة مبنى باريسي نهاية مايو، على الجنسية الفرنسية، بحسب ما جاء في مرسوم نشر في الجريدة الرسمية الأربعاء. 

وجاء في المرسوم «هذا العمل البطولي جسَّد بطريقة مثالية بعض القيم التي تساهم في ترابط أفراد الجماعة الوطنية مثل الشجاعة والترفع وحب الغير والاهتمام بالضعفاء»، مشددًا على أنه «نظرًا إلى هذا التصرف وتردد صداه في فرنسا والعالم مما ساهم أكثر في إشعاع هذا البلد على الساحة الدولية يشكل تجنيس السيد غاساما مصلحة استثنائية لفرنسا»، وفق «فرانس برس».

وأنقذ مامودو غاساما (22 عامًا) الذي لقب بـ«سبايدرمان» عبر وسائل التواصل الاجتماعي طفلاً متدليًّا من شرفة شقة عالية بتسلقه واجهة مبنى في شمال باريس في 26 مايو الماضي مثيرًا الإعجاب في فرنسا والفخر في مالي.

واستقبله الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في قصر الإليزيه بعد يومين على ذلك وتم تصحيح وضع هذا المهاجر غير القانوني قبل الإعلان عن منحه الجنسية. وحاز مطلع يونيو أرفع وسام تمنحه بلدية باريس.

وباشر مامودو غاساما مطلع يوليو خدمة مدنية مع فرق الإطفاء في باريس.

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