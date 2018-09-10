سرقة مجوهرات من العائلة المالكة السعودية في باريس

ساحة فاندوم في باريس، 19يناير 2010 (أ ف ب)

فُتح تحقيق في حادثة سرقة إثر تقديم امرأة من العائلة المالكة السعودية شكوى جاء فيها أنها تعرضت لسرقة مجوهرات تقدّر قيمتها بمئات آلاف اليوروهات في أحد الفنادق الفخمة في باريس، وفق ما أفادت مصادر متعددة الإثنين.

وبحسب العناصر الأولى للتحقيق، تقدّر المسروقات الواردة في شكوى الضحية بـ800 ألف يورو، وفق ما أفاد مصدر مطلع على الملّف، مؤكدًا معلومات أوردتها إذاعة «فرانس أنفو»، بحسب «فرانس برس».

وأوضح المصدر عينه أن السرقة وقعت بعد ظهر الجمعة في إحدى غرف فندق «ريتز» الفخم الواقع في ساحة فاندوم في باريس.

ولم تكن المجوهرات مودعة في خزنة وما من أثر لخلع أو كسر في الغرفة. وفتحت السلطات الفرنسية المختصة تحقيقًا بتهمة السرقة، بحسب ما كشف مصدر قضائي.