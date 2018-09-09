العثور على مئات القطع النقدية الذهبية في إيطاليا

العثور على مئات القطع النقدية الذهبية في ورشة في إيطاليا (أ ف ب)

عثر على مئات من القطع النقدية الذهبية العائدة إلى الامبراطورية الرومانية، هذا الأسبوع، في ورشة مسرح قديم في كومو في شمال إيطاليا، على ما أعلنت وزارة الثقافة.

وتعود هذه القطع إلى القرن الخامس وكانت في جرة حجرية في الطابق السفلي لمسرح كريسوني قرب المكان الذي كان فيه مدرج مدينة نوفوم كوموم القديمة، ودشن هذا المسرح في العام 1870 وحول لقاعة سينما في مطلع القرن العشرين وأغلق العام 1997 وكان سيهدم بالكامل من أجل بناء مبنى سكنيًا فاخرًا، وفقًا لوكالة «فرنس برس».

وعثر على الجرة في الطابق السفلي خلال حفريات لإقامة حوض مياه موجه لمكافحة الحرائق، وقال الوزير البرتو بونيسولي عبر «فيسبوك»، «لا نعرف تفاصيل البعد التاريخي والثقافي لهذا الاكتشاف إلا أن هذه المنطقة تشكل كنزا فعليا في مجال الآثار».

وذكرت الصحف الإيطالية أن قيمة القطع قد تصل إلى ملايين اليوروهات وتدرس السلطات إمكانية تعليق أعمال الورشة لاجراء حفريات أعمق إذ لا يمكن استبعاد العثور على المزيد من القطع القيمة.

وبموجب القانون الإيطالي تكون القطع التي تكتشف بهذه الطريقة ملكًا عامًا لكن يمكن للمالك أن يطالب بنسبة مئوية منها.