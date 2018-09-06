حانة أسترالية عمرها 130 عامًا تعرض للبيع

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 06 سبتمبر 2018, 03:36 مساء
زبائن أمام «بيردفيل أوتيل» في ولاية كوينزلاند الأسترالية،31 أغسطس 2018 (أ ف ب)

تُعرض للبيع في أستراليا واحدة من أشهر الحانات في أستراليا بُنيت قبل 134 عامًا في منطقة نائية، وهو ما أثار اهتمامًا محليًّا وعالميًا لدى المستثمرين.

وتقع حانة «بيردزفيل أوتيل» في قرية بيردزفيل التي لا يزيد عدد سكانها على 140 شخصًا، لكنها أصبحت مع مرور الزمن مقصدًا شبه إلزامي لكلّ سائح يزور أستراليا، وفق «فرانس برس».

وتُقام في القرية سباقات تقليدية للخيل ومهرجانات موسيقية ساهمت في جعل القرية وحانتها مقصدًا للسياح.

وهي المرّة الأولى التي تعرض فيها الحانة للبيع منذ أربعين عامًا.

وقال مالكها، ديفيد بروك، الذي تعيش عائلته في القرية منذ العام 1880 إن مستثمرين عقاريين أخبروه عن اهتمام خارجي بهذه الحانة الواقعة على بعد أكثر من 600 كيلو متر من أقرب مدينة كبيرة.

واشتراها بروك في العام 1979، علمًا بأن ملكيتها أصلاً كانت تعود قبل ذلك إلى جدّته، بين العامين 1920 و1946. 

وإذا كانت هذه الحانة نائية، فإن هذا الأمر الغريب تحوّل للمفارقة إلى عامل جذب لها. وهي ما زالت تحتفظ بأثاث قديم وروح تقليدية.

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