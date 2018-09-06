انفجارات قوية مصدرها بركان «إتنا» في إيطاليا

بركان جبل إتنا على جزيرة صقلية الإيطالية، 21 سبتمبر 2017 (أ ف ب)

رفع مستوى الإنذار في محيط جبل إتنا من «الأخضر» إلى «الأصفر»، بحسب ما أعلن الدفاع المدني الإيطالي في وقت سمعت فيه انفجارات عدة يومي الثلاثاء والأربعاء مصدرها هذا البركان الواقع على جزيرة صقلية الإيطالية.

إلا أن رفع مستوى الإنذار أتى نتيجة اجتماع عقد نهاية الأسبوع الماضي بعد تسجيل البركان نشاطًا خفيفًا على مدى أيام عدة، وفق «فرانس برس».

وبموجب هذا الإجراء، سيرفع مستوى المراقبة مع تفعيل قناة اتصال دائمة بين الأوساط العلمية والدفاع المدني.

وأصدر الدفاع المدني بيانًا جاء فيه «بغض النظر عن الظواهر البركانية الآنية، يبقى البركان في حالة عدم استقرار محتملة».

وبركان «إتنا» الواقع على ارتفاع 3300 متر هو أكبر البراكين الأوروبية التي لا تزال تشهد نشاطًا، مع ثوران منتظم منذ ما لا يقل عن 2700 سنة.

وتعود آخر مرحلة ثوران له إلى ربيع العام 2017 وآخر ثوران كبير إلى 2008-2009.

وأشارت دراسة نشرت في نهاية مارس إلى أن بركان «إتنا» ينزلق ببطء شديد باتجاه المتوسط بوتيرة 14 مليمترًا في السنة.