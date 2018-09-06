كيم كارديشيان في البيت الأبيض لإثارة مواضيع حقوقية

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 06 سبتمبر 2018, 10:57 صباحا
كيم في زيارة إلى البيت الأبيض(أ ف ب)

زارت الممثلة الأميركية كيم كارديشيان البيت الأبيض الأربعاء للمشاركة في محادثات حول الإصلاحات القضائية، وهو موضوع يثير اهتمامها.

واجتمع حول هذا النقاش على آليات مراجعة العقوبات القضائية نحو 15 شخصًا من بينهم غاريد كوشنر زوج ابنة الرئيس دونالد ترامب، بحسب بيان رسمي، وسبق أن زارت كارديشيان البيت الأبيض في آخر مايو واستقبلها ترامب، وفقًا لوكالة فرانس برس.

وأثارت حينها قضية امرأة في الثالثة والستين محكوم عليها بالسجن المؤبد لإدانتها بتهريب المخدّرات، ونالت عفوًا عنها.

ويناصر عدد كبير من الخبراء إصلاحات قضائية منها اعتماد بدائل لمرتكبي المخالفات الصغيرة المحكوم عليهم بعقوبات قاسية.

وكثيرًا ما تثير كيم كارديسيان ، زوجة المغني والملحن والسينمائي كانييه ويست أحد المشاهير السود القلائل الذين يناصرون ترامب، قضايا الإصلاحات القضائية بأميركا.

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