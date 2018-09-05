انتحار «أكبر معجب بفرقة بيتلز» في روسيا

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 05 سبتمبر 2018, 11:07 صباحا
نيكولاي فاسين الملقب أسس متحفا مكرسا للفرقة البريطانية العام 1991 في سان بطرسبرغ (أ ف ب)

توفي نيكولاي فاسين الملقب «أكبر معجب بفرقة بيتلز» في الاتحاد السوفياتي عن 73 عامًا في سان بطرسبرغ، بحسب ما أعلن المتحف الذي أسسه تكريمًا للفرقة البريطانية الشهيرة.

وجاء في الموقع الإلكتروني لمركز بوشكينسكايا 10 الذي يضم متحفا مكرسا للبيتلز أسسه هذا الفنان العام 1991 «صديقنا ورفيقنا نيكولاي فاسين توفي بشكل مأسوي في 29 أغسطس»، وفق «فرانس برس».

ووضع سكان في ثاني كبرى المدن الروسية الزهر في باحة مبنى المتحف حيث كان يحتفظ الفنان وهو من الشخصيات البارزة في أوساط الموسيقى البديلة في الاتحاد السوفياتي بتذكارات مرتبطة بالبيتلز ومنها أسطوانة فينيل تحمل توقيع جون لينون وتعود للعام 1970.

وذكرت الصحف المحلية أن فاسين توفي بعدما رمى بنفسه من الطابق الثاني من مركز تجاري في سان بطرسبرغ.

وعرف عنه إعجابه الكبير بالفرقة البريطانية اعتبارًا من الستينات في حين كان النظام الشيوعي يمنع موسيقى البوب والروك الغربية ويعتبرها أداة تخريبية للثقافة البورجوازية.

وجاء في رسالة نشرها أحد أصدقائه على موقع المتحف «الحلم الأكبر لنيكولاي كان بإقامة فسحة للحب والسلام والموسيقى مهداة إلى جون لينون في سان بطرسبرغ».

ووعدت السلطات السوفياتية خلال مرحلة البيريسترويكا بالمساعدة على تحقيق هذا المشروع إلا أنه لم ير النور.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

وزيرة الدفاع الإيطالية: فرنسا تتحمل جزءا من مسؤولية الأزمة في ليبيا
ليبيا
وعود بمساعدة دول بحيرة تشاد بأكثر من 2.17 مليار يورو
اقتصاد
أحمد لنقي: ما يتم في طرابلس نتيجة واقعية لتأخر استحقاق توحيد السلطة التنفيذية
ليبيا
خبير إيطالي يتهم فرنسا بالضلوع في أحداث طرابلس
ليبيا
سالفيني يستبعد تدخلاً عسكريًا في ليبيا.. ويتهم فرنسا
ليبيا
«الإسعاف والطوارئ»: 1825 عائلة نازحة بسبب «اشتباكات طرابلس»
ليبيا
«القابضة للاتصالات» توضح أسباب تذبذب خدمات الإنترنت في ليبيا
ليبيا
رئيس البرلمان الأوروبي يقر بوجود خلافات حول إدارة الأزمة الليبية
ليبيا
قهوة سي عقيلة الحلقة (46) ليلة «الفجعة» وجراءة شباب
ثقافة وفن
استراتيجية أميركية جديدة لمكافحة الإرهاب في أفريقيا تتضمن سحب الوحدات الخاصة
ليبيا
كاركاتير خيري - هجوم الفوضى
كاريكاتير
«الرئاسي» يشكل لجنة لتنفيذ الترتيبات الأمنية الواردة بالاتفاق السياسي
ليبيا
 المزيد من منوعات

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

حيل طبيعية لإزالة الحبر عن ملابسك