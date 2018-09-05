انتحار «أكبر معجب بفرقة بيتلز» في روسيا

نيكولاي فاسين الملقب أسس متحفا مكرسا للفرقة البريطانية العام 1991 في سان بطرسبرغ (أ ف ب)

توفي نيكولاي فاسين الملقب «أكبر معجب بفرقة بيتلز» في الاتحاد السوفياتي عن 73 عامًا في سان بطرسبرغ، بحسب ما أعلن المتحف الذي أسسه تكريمًا للفرقة البريطانية الشهيرة.

وجاء في الموقع الإلكتروني لمركز بوشكينسكايا 10 الذي يضم متحفا مكرسا للبيتلز أسسه هذا الفنان العام 1991 «صديقنا ورفيقنا نيكولاي فاسين توفي بشكل مأسوي في 29 أغسطس»، وفق «فرانس برس».

ووضع سكان في ثاني كبرى المدن الروسية الزهر في باحة مبنى المتحف حيث كان يحتفظ الفنان وهو من الشخصيات البارزة في أوساط الموسيقى البديلة في الاتحاد السوفياتي بتذكارات مرتبطة بالبيتلز ومنها أسطوانة فينيل تحمل توقيع جون لينون وتعود للعام 1970.

وذكرت الصحف المحلية أن فاسين توفي بعدما رمى بنفسه من الطابق الثاني من مركز تجاري في سان بطرسبرغ.

وعرف عنه إعجابه الكبير بالفرقة البريطانية اعتبارًا من الستينات في حين كان النظام الشيوعي يمنع موسيقى البوب والروك الغربية ويعتبرها أداة تخريبية للثقافة البورجوازية.

وجاء في رسالة نشرها أحد أصدقائه على موقع المتحف «الحلم الأكبر لنيكولاي كان بإقامة فسحة للحب والسلام والموسيقى مهداة إلى جون لينون في سان بطرسبرغ».

ووعدت السلطات السوفياتية خلال مرحلة البيريسترويكا بالمساعدة على تحقيق هذا المشروع إلا أنه لم ير النور.