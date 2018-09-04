مياكو: سر استمرار الزواج 80 عام هو الصبر

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 04 سبتمبر 2018, 03:35 مساء
أكبر زوجين في العالم (أرشيفية:انترنت)

بوسع اليابان الآن أن تعلن وجود أكبر زوجين في العالم، إذ يبلغ عمرهما مجتمعين 208 أعوام، وهي ميزة تعزوها الزوجة إلى صبرها على مدى 80 عامًا من الزواج.

وتأكد أن ماساو ماتسوموتو (108 أعوام) وزوجته مياكو (100 عام) هما أكبر زوجين على قيد الحياة بعد أن جمعت موسوعة جينيس العالمية للأرقام القياسية عمريهما، والاثنان متزوجان منذ أكتوبر 1937، وفقًا لوكالة «رويترز».

وقالت مياكو وهي تضحك «أنا سعيدة للغاية، الأمر يرجع لصبري في الحقيقة أنا سعيدة لدرجة أنني على وشك البكاء».

ولم يتمكن الزوجان من إقامة حفل زفاف لأن اليابان كانت بصدد خوض حرب وانتدب ماساو للخارج كجندي لكن هذا لم يمنعهما من تأسيس أسرة كبيرة تتضمن الحفيد الخامس والعشرين الذي ولد الشهر الماضي.

وقالت ابنتهما هيرومي «إنه لشرف بالنسبة لهما أن يحصلا على هذه الجائزة، أتمنى أن يواصلا حياتهما بسلام وهدوء».

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