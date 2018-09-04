قطعة نقدية مرصعة بالماس قيمتها 2,48 مليون دولار

قطعة نقدية مرصعة بماس زهري تبلغ قيمتها 2,48 مليون دولار (أ ف ب)

سككت أستراليا قطعة نقدية مصقولة بالذهب ومرصعة بماس زهري نادر، تبلغ قيمتها 2,48 مليون دولار أسترالي بغية إشباع نهم الأثرياء في جمع القطع الفاخرة.

وستطرح هذه التحفة التي تبلغ زنتها كيلوغرام والتي تعدّ أغلى القطع النقدية المصنوعة في أستراليا، في مزاد علني، وتظهر عليها نقوش لمركبة شراعية قديمة وهي تبحر وحيوانات كنغر وشجر الباوباب المنتشر في أستراليا الغربية، وفقًا لوكالة «فرنس برس».

واستحدث هذه القطعة «لتلبية الطلب الشديد الارتفاع على المقتنيات الفاخرة النادرة»، بحسب ما صرّح ريتشارد هيز المدير العام لمؤسسة النقد في بيرث.

وهو قال إن «القطعة المرصعة بأحجار زهرية نادرة، تروي المسار بين الفقر والغنى من خلال استخراج هذه الموارد النفيسة من الأرض».

واستخرجت إحدى الماسات الزهرية التي تزين هذه القطعة النقدية التي أطلق عليها اسم «ديسكوفيري» من منجم أرغايل الواقع في منطقة كيمبرلي الغربية.