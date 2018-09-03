«باري بلاج» يختتم نشاطه في باريس بعد موسم قياسي

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 03 سبتمبر 2018, 04:38 مساء
عدد من الأشخاص على ضفاف نهر السين في باريس، 7 يوليو 2018 (أ ف ب)

اختتمت في العاصمة الفرنسية، مساء الأحد، مبادرة «باري بلاج» التي لاقت استحسان السياح، ولملمت مظلاتها وكراسيها، بعد صيف حار ومشمس شهد إقبالاً قياسيًّا، بحسب البلدية.

فمنذ السابع من يوليو، شارك 305 آلاف شخص في هذه الأنشطة الصيفية على ضفاف نهر السين، أي بارتفاع نسبته 6.5 % عن صيف العام 2017، وفق «فرانس برس».

ووصف إيمانويل غريغوار المسؤول في بلدية باريس الإقبال على أنشطة «باري بلاج» هذا العام بأنه استثنائي.

ووُضعت على ضفاف النهر الذي يخترق العاصمة الفرنسية كراسي البحر والمظلات، وانتشرت أماكن الرقص وألعاب الغولف والبولينغ.

والأحد، كان الإقبال كثيفًا في اليوم الأخير قبل بدء العام الدراسي.

وجذبت ضفاف السين عددًا كبيرًا من السياح الذين حولوا وجهتهم من المعالم السياحية المعروفة ليشاهدوا هذه الأنشطة أو يشاركوا فيها.

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