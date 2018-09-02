بريطاني شارك بالحرب العالمية يحطم رقمه القياسي في الغوص

بريطاني يحطم رقمه القياسي في الغوص (أرشيفية:انترنت)

كسر أحد قدامى المحاربين البريطانيين، ويبلغ من العمر 95 عامًا، رقمه القياسي كأكبر غواص سنًا بعدما غاص لاستكشاف حطام سفينة قبالة ساحل قبرص.

وغاص راي وولي السبت لمدة 44 دقيقة على عمق 40.6 متر ليكسر رقمه السابق الذي كان يبلغ 41 دقيقة على عمق 38.1 متر عندما كان يبلغ من العمر 94 عامًا، وفقًا لوكالة «رويترز».

وشارك وولي في الحرب العالمية الثانية واحتفل بعيد ميلاده الخامس والتسعين في 28 أغسطس الماضي.

وقال وولي بعد لحظات من خروجه من المياه: «فعلناها، فمن الرائع أن أحطم رقمي القياسي من جديد وأتمنى لو استطعت الحفاظ على لياقتي لأحطم هذا الرقم العام المقبل».

وجاب وولي وعشرات الغواصين أعماق المياه حول حطام السفينة زنوبيا، وهي سفينة شحن كانت محملة بشاحنات وغرقت على بعد نحو كيلو مترين من مدينة لارناكا بجنوب قبرص العام 1980 خلال رحلتها الأولى.

وقال وولي، وهو من بورت صنلايت في شمال غرب انجلترا ويعيش حاليًا في قبرص، إنه زار الحطام للمرة الأولى في العام 1982، وكان وولي يعمل كعامل لاسلكي في الحرب العالمية الثانية ويمارس الغوص منذ 58 عامًا.

وقال للصحفيين لدى عودته إلى البر: «أحاول أن أبرهن لنفسي، وآمل أن أبرهن للآخرين، أن التمرين، وبشكل خاص عندما تصل إلى نفس عمري، شيء مهم»، وأصبح الموقع الذي توجد به السفينة زنوبيا مكانًا شهيرًا للغوص.

بريطاني يحطم رقمه القياسي في الغوص (أرشيفية:انترنت)