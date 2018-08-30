العثور على مئات السلاحف النافقة في مياه المكسيك

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 30 أغسطس 2018, 03:15 مساء
سلاحف من نوع غولفينا على شاطئ مكسيكي بولاية ميتشواكان، 20 يوليو 2018 (أ ف ب)

عثرت سلطات البيئة المكسيكية على 300 سلحفاة من نوع اللجة الزيتونية (غولفينا) المهددة بالاندثار طافية على سطح المياه الإقليمية المكسيكية في المحيط الهادئ، بحسب ما ذكرت النيابة العامة الفيدرالية المكلفة بحماية البيئة.

وأوضحت النيابة العامة «لقد نفقت غرقًا قبل حوالي ثمانية أيام لأنها علقت في شباك صيد ممنوعة يبلغ طولها 120 مترًا»، وفق «فرانس برس». 

وأضاف المصدر نفسه أن «الجيف كانت متحللة جدًا» ومن أجل تجنب أي تلوث «تم دفن السلاحف البحرية في حفرتين».

وهذا الحادث ليس الأول من نوعه. ففي 17 أغسطس أشارت الحكومة المكسيكية إلى أن 122 سلحفاة نفقت على سواحل ولاية تشياباس. وحملت حوالىي 10% منها آثار ضربات على الرأس والقوقعة.

وتصل عقوبة السجن إلى تسع سنوات في قضايا الاتجار بمنتجات السلاحف البحرية. إلا أن الاتجار غير القانوني ببيوض السلاحف يتواصل بفعل ما ينسب إليها البعض من منافع محفزة للطاقة الجنسية.

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