عرض ثوب زفاف ميغن ماركل بمعرض في قصر وندسور

عرض ثوب زفاف ميغن ماركل بمعرض في قصر وندسور (أرشيفية:انترنت)

سيعرض الثوب الذي ارتدته ميغن ماركل في حفل زفافها على الأمير البريطاني هاري قبل نهاية العام 2018 في قصر وندسور الذي أقيم به الحفل في مايو الماضي.

وارتدت الممثلة الأميركية السابقة، التي أصبحت دوقة ساسكس، خلال زفافها الأسطوري لحفيد الملكة إليزابيث، ثوبًا انسيابيًا من الحرير من تصميم كلير وايت كيلر المديرة الفنية لدار جيفنشي للأزياء، وفقًا لوكالة رويترز.

وستُعرض خلال معرض وندسور، الذي يبدأ في 26 أكتوبر ويستمر حتى يناير المقبل، طرحة العروس التي ارتدتها ماركل مع الثوب وامتدت خلفها بطول بلغ خمسة أمتار والتاج المرصع بالألماس الذي أعارته لها الملكة إليزابيث.

كما ستُعرض نسخة مطابقة للزي العسكري الذي ارتداه الأمير هاري خلال الزفاف.