إخلاء تمثال الحرية بعد بداية حريق

إخلاء تمثال الحرية بعد بداية حريق (أرشيفية:انترنت)

أجلي نحو ثلاثة آلاف شخص من تمثال الحرية، الإثنين، بعد بداية حريق في ورشة بناء على ما ذكرت فرق الإطفاء في نيويورك.

واندلعت النيران في حاوية تحوي غاز البروبان في ورشة بناء على جزيرة ليبرتي آيلاند قبيل ظهر الإثنين على ما جاء في تغريدة لفرق الإطفاء في نيويورك، وتم إخلاء الجزيرة التي تستقبل يوميًا في هذا الموسم آلاف السياح لأكثر من ساعتين، وفقًا لوكالة فرانس برس.

وسبق أن أخليت جزيرة ليبرتي آيلاند في الرابع من يوليو في العيد الوطني الأميركي بعدما تسلقت ناشطة مناهضة للرئيس دونالد ترامب قاعدة تمثال الحرية احتجاجًا على فصل عائلات المهاجرين عند الحدود مع المكسيك.

وأعلنت فرق الإطفاء السيطرة على الحريق، وأصيب شخص بجروح طفيفة من دون أن يحتاج الدخول إلى المستشفى.