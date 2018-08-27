مهرجان ترفيهي للأطفال في طبرق

مشاهد من المهرجان، طبرق (الإنترنت)

نظم «تكتل ميثاق نساء البطنان»، عصر أمس السبت، مهرجانًا ترفيهيًّا للأم والطفل تحت سم «وداعًا علياء الجالي»، إحدى مؤسسات التكل.

وقالت غالية بوسيف إحدى منظمات المهرجان لـ«بوابة الوسط» اليوم الأحد، إن المهرجان أُقيم بهدف الترفيه عن الأمهات والأطفال لإخراجهم من أجواء الحروب والمشاكل الاقتصادية والمشاكل اليومية.

وأضافت بوسيف: «اخترنا اسم الراحلة علياء الجالي لأنها كانت من مؤسسات ميثاق نساء طبرق الذي يدعو لعدم التكلف في المناسبات الاجتماعية».

وأوضحت أن منظمة «أوتار الصبا» المعنية بالأطفال هي التي أحيت المهرجان، حيث قدمت عددًا من العروض الفنية ورقصات الأطفال والأغاني والعروض المسرحية بالإضافة للجانب التراثي.

وذكرت بوسيف أنهم وجهوا نداءات جديدة للأمهات الحاضرات وطالبوهن بعدم المبالغة في المناسبات الاجتماعية ومحاربة المغالاة في الاحتفالات كليًّا، وقدموا درع الوفاء لأسرة الراحلة علياء الجالي إحدى نساء طبرق الناشطات.

مشاهد من المهرجان، طبرق (الإنترنت)

مشاهد من المهرجان، طبرق (الإنترنت)

مشاهد من المهرجان، طبرق (الإنترنت)

مشاهد من المهرجان، طبرق (الإنترنت)