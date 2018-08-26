«القرضابية» تنظم احتفالاً للأطفال لمناسبة العيد

جانب من الاحتفال (فيسبوك)

نظمت جمعية القرضابية للأعمال الخيرية احتفالًا بنادي القرضابية بأبوهادي، لمناسبة عيد الأضحى خصصته للأطفال.

وقال مصدر إعلامي بالنادي لـ«بوابة الوسط» إن الاحتفال شهد حضورًا متميزًا، شمل أعيان القبائل وأطفال منطقة أبوهادي (20 كلم جنوب سرت). كما حضرها أيضًا رئيس وأعضاء المجلس الاجتماعي لقبيلة القذاذفة.

وقدمت في الاحتفال فقرات موسيقية وغنائية شارك فيها الفنان سليمان عبدالكريم، كما ألقى عدد من الشعراء قصائد عبرت عن الفرحة بعيد الأضحى.

وأكدت الكلمات التي ألقيت في الاحتفال على ضرورة تحقيق المصالحة والتسامح، والدعوة لبناء مؤسسات الدولة والابتعاد عن الفتنة.

وفى ختام الاحتفال وزعت الجوائز على المتسابقين، الذين شاركوا في مسابقة المعلومات العامة.