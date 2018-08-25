مسابقة لاختيار بطل العالم بالتظاهر عزفًا على الغيتار

اليابانية نانمي ناغورا الفائزة بالمسابقة (أرشيفية:انترنت)

احتشد محبو التظاهر بالعزف على الغيتار في مدينة أولو الفنلندية لتقديم أفضل ما لديهم على آلاتهم الموسيقية الوهمية سعيًا للفوز بلقب بطل العالم في هذا المجال غير المألوف.

و تمكن 15 متسابقًا من الوصول إلى المرحلة النهائية في النسخة الثالثة والعشرين من المسابقة واعتلوا مسرحًا في الهواء الطلق بميدان وسط أولو للتمايل وإيهام الحضور بالعزف على الغيتار، وفقًا لوكالة «رويترز».

وفازت هذا العام اليابانية نانمي ناغورا التي اختارت لنفسها اسمًا فنيًا هو سيفين سيز،وحصلت على غيتار مصنوع يدويًا ويعرف باسم فلاينغ فين، وقالت بعد فوزها باللقب الجمعة «أنا في غاية السعادة ولا أصدق».

وكانت ناغورا من بين سبعة متسابقين وصلوا للنهائي عبر مراحل إقصائية في أنحاء أخرى من العالم فيما اختير الثمانية الآخرون في مرحلة أجريت في مدينة أولو قبل المسابقة بيوم.

وقال أنسي إيكونين من مساعدي الإنتاج «المتنافسين لديهم رغبة في تقديم نظرتهم للموسيقى، ويأخذ اليابانيون هذا على محمل الجد ويتدربون بلا هوادة، وينطوي الأمر على توليفة من الرغبة في الأسلوب الفني والمنافسة».