إندونيسي يـدفع 11 ألف دولار لزوجته على شكل قطع نقدية

إندونيسي يـدفع 11 ألف دولار لزوجته على شكل قطع نقدية (ف ب)

سدّد رجل إندونيسي حكم عليه بدفع تعويض لزوجته مبلغًا قدره 11 ألف دولار، على شكل قطع نقدية وضعها في 13 كيسًا قماشيًا يصل وزنها الإجمالي إلى 890 كيلوغرامًا.

ووصل دوي سوسيلارتو إلى المحكمة الواقعة في وسط جزيرة جاوا بشاحنة صغيرة تحوي حمولة القطع النقدية، وقام برحلات عدة مع صديقين له بين موقف السيارات وقاعة المحكمة لنقل القطع النقدية في عربة على ما روى محاميه الجمعة، وفقًا لوكالة «فرنس برس».

وكان الخلاف يشمل قيمة التعويض الذي يشتمل على النفقة التي ينبغي دفعها بعد تسع سنوات من انفصال الزوجين اللذين أنجبا طفلين، وحكم على سوسيلارتو في محكمة البداية بدفع 43 مليون روبية (ثلاثة آلاف دولار) إلا أن زوجته السابقة هيمي سيتيوواتي استأنفت الحكم وحصلت على 178 مليون روبية (13500 دولار).

واستاء الزوج السابق من الحكم وقرر دفع 153 مليون روبية (10700 دولار) بقطع نقدية من فئة ألف روبية والبقية على شكل أوراق نقدية.

وداخل المحكمة كاد الرجل يتعارك مع محامي زوجته السابقة، الذي رفض عدّ هذا الكم الهائل من القطع النقدية متهمًا سوسيلارتو بإهانة زوجته السابقة عمدًا.

وقال الزوج السابق، الذي يتلقى معاشًا متواضعًا بصفته موظفًا رسميًا، إنه اضطر إلى الاستعانة بأصدقاء لتسديد المبلغ.

وقال محاميه الذي فوجئ أيضًا بطريقة الدفع إن أصدقاء وأفرادًا من العائلة «وفروا الجزء الأكبر من المبلغ على شكل قطع نقدية».

وطلب رئيس المحكمة من موظفين في قصر العدل عدّ القطع النقدية الأمر الذي سيستغرق أسبوعًا كاملًا.