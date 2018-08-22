فنان روسي يصنع كاميرات فوتوغرافية من الخشب

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 22 أغسطس 2018, 02:21 مساء
فنان روسي يصنع كاميرات فوتوغرافية من الخشب (أرشيفية:انترنت)

يعيد فنان روسي التصوير الفوتوغرافي إلى جذوره بتصنيع كاميرات خشبية تستند إلى المبادئ الأساسية لهذا الفن وتجتذب المشترين من مختلف أنحاء العالم.

وتُعرض أعمال الفنان سيرجي ليبيديف، والتي تتضمن الكاميرات والصور الاستثنائية التي التقطها، في مسقط رأسه في كالينينغراد، ويبلغ ثمن الكاميرا الواحدة قرابة 150 دولارًا، وفقًا لوكالة رويترز.

ويستخدم ليبيديف الأخشاب التي جرفتها الأمواج والحصى والصدف لصنع كاميراته، ويقوم بتمشيط سواحل مسقط رأسه بحثًا عن قطع من أشجار متساقطة صقلتها الطبيعة بفعل أمواج البحر، ويصنع منها ليبيديف صناديق خشبية.

ويقول «هذه هي أبسط مبادئ الكاميرات وهذه هي الطريقة التي بدأ بها التصوير الفوتوغرافي».

و أضاف «كانت الكاميرات في الأساس صناديق خشبية بسيطة، يتخللها الضوء من خلال ثقب صُنع بإبرة، هذا كل ما تحتاجه لتضع صورة».

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