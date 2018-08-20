وزيرة تنتقل إلى المستشفى لتلد طفلها بالدراجة

وزيرة شؤون المرأة في الحكومة النيوزيلندية جولي آن جنتر، 19 أغسطس 2018 (أ ف ب)

انتقلت وزيرة شؤون المرأة في نيوزيلندا، جولي آن جنتر، إلى المستشفى لتلد طفلها الأول على دراجة هوائية.

واختارت جنتر وهي من حزب الخضر وشغوفة بركوب الدراجات الهوائية، هذه الوسيلة الأحد، لقطع مسافة الكيلومتر الفاصلة بين منزلها ومستشفى أوكلاند استعدادًا للإنجاب، وفق «فرانس برس».

ونشرت الوزيرة صورة لها إلى جانب دراجتها عبر وسائل التواصل الاجتماعي قائلة: «ركوب الدراجة الهوائية يجعلني في أفضل وضع نفسي».

وإلى جانب تولي جنتر حقيبة شؤون المرأة فهي أيضًا مساعدة لوزير النقل في الحكومة النيوزيلندية، وتدعو إلى اعتماد وسائل نقل مستدامة.

ورحب زملاؤها في حزب الخضر بما أقدمت عليه جنتر.

وأشارت ناطقة باسم الحزب إلى أن الوزيرة لم تكن قد ولدت طفلها حتى الإثنين.

وأتى ذلك بعد أسابيع قليلة على استئناف رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أردرن نشاطها إثر ولادة طفلها الأول في يونيو الماضي.

وأصبحت أردرن التي اُنتُخبت العام الماضي، ثاني مسؤولة عالمية تلد خلال توليها الحكم بعد رئيسة وزراء باكستان بنازير بوتو في العام 1990.