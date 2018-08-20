بيع خيل إنجليزي بسعر 1.4 مليون يورو

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 20 أغسطس 2018, 11:09 صباحا
بيع مهر قبل ذلك بسعر 900 ألف يورو (أ ف ب)

بيع حصان إنجليزي أصيل يبلغ 18 شهرًا بسعر 1.4 مليون يورو الأحد، في منطقة نورماندي، غرب فرنسا، خلال مزادات الصيف على الخيول التي ستستخدَم لاحقًا في السباقات.

وهذا الحصان من مزرعة «موتيراي كونساينمنت» في منطقة كالفداوس في نورماندي، وهو ذكر أتى نتيجة تزاوج الفحل الشهير «دوبايي» و«جاست ذي جادج» التي تعتبر ملكة الخيول الأصيلة، وفق «فرانس برس».

وبيع مهر قبل ذلك بسعر 900 ألف يورو. وينتمي هذا المهر إلى مزرعة مونسو وهي من الأعرق في نورماندي. وأتى نتيجة تزاوج «لوبه فيغا» الفائز بسباق جوكي كلوب العام 2010 و«بلاك داليا». وحقق الحصانان نتائج ملفتة في السباقات. وبدأ مزاد الخيول هذا السبت ويُختَتم الإثنين.

وسجل السعر القياسي لحصان في هذه المزادات العام 2015 وبلغ 2.6 مليون يورو.

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