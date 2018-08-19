غربان تشارك في حملة نظافة بمتنزه

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 19 أغسطس 2018, 02:37 مساء
غراب يلتقط أعقاب السجائر في منتزه فرنسي، 14 أغسطس 2018 (أ ف ب)

يضع غراب في سلة مهملات أعقاب سجائر التقطها عن الأرض في متنزه ترفيهي بغرب فرنسا ضمن حملة نظافة تم تدريب هذه الطيور على المشاركة فيها. فمنذ الإثنين تشارك ستة غربان دربت على التقاط أعقاب السجائر والمخلفات في متنزه «بويي دو فو»، وهو الثاني من حيث الأهمية في فرنسا في مقابل حصولها على مكافآت. 

وأوضح كريستوف غابوريت المتخصص في تدريب الطيور «في مرآب المتنزه مهملات تقوم الغربان بالتقاطها، وهذا أمر غير طبيعي فعلينا نحن البشر أن نتنبه إلى ما نخلفه. هذه هذه الرسالة التي نود أن نوجهها»، وفق «فرانس برس».

واختير هذا النوع من الغربان «لأنه ذكي وهو عندما يكون في أجواء ثقة مريحة يحب التواصل مع الإنسان وإقامة علاقة معه من خلال اللعب»، بحسب ما أوضح نيكولا دو فيلييه رئيس المنتزه الذي يزوره أكثر من مليوني شخص سنويًّا.

وقال دو فيلييه «مروض الطيور اخترع علبة صغيرة عندما يضع فيها الغراب عقب سيجارة يحصل تلقائيًا على مكافأة على شكل كُبيبة. وتشكل هذه المكافأة حافزًا للغربان التي أدركت سريعًا قواعد اللعبة».

ورأت السائحة السويسرية دوروتيه هافليغر «العملية مراعية للبيئة وتشكل محطة ممتعة».

وأوضح غابوريت أن هذا الأمر حسّن صورة الغربان «وهي طيور لا تحظى بتعاطف كبير». وأكد دو فيلييه أن «الطيور والطبيعة تعطي درسًا مهمًا للإنسان».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«ريمونتادا» ورسالة بالإيطالي في أول ظهور لكريستيانو مع يوفنتوس
رياضة عالمية
ويليامز: نرفض أية تهديدات تطال مؤسسة الاستثمار وموظفيها
ليبيا
وزير بريطاني: تعويض ضحايا «الجيش الأيرلندي» من ليبيا أمر صعب ومعقد
ليبيا
«سي إن إن»: واشنطن باعت للسعودية القنبلة التي قتلت أطفالاً في قصف اليمن
دولى
«سي إن إن»: واشنطن باعت للسعودية القنبلة التي قتلت أطفالاً في قصف اليمن
دولى
كاركاتير خيري - «كيكي» المصلحة العامة
كاريكاتير
باسط القطعاني: أمي هي الداعم الأول لي.. ومنها أستمد قوتي
ثقافة وفن
الجهيناوي يعرض على السبسي استراتيجية التعاون الاقتصادي بين تونس وليبيا
ليبيا
«البريقة لتسويق النفط»: لجنة أزمة الوقود والغاز مجرد صفحة في موقع «فيسبوك»
ليبيا
 المزيد من منوعات

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

تلقى مئات العروض.. قصة ليبي حمل لافتة طلبًا لوظيفة في ساحة ببريطانيا