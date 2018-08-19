غربان تشارك في حملة نظافة بمتنزه

غراب يلتقط أعقاب السجائر في منتزه فرنسي، 14 أغسطس 2018 (أ ف ب)

يضع غراب في سلة مهملات أعقاب سجائر التقطها عن الأرض في متنزه ترفيهي بغرب فرنسا ضمن حملة نظافة تم تدريب هذه الطيور على المشاركة فيها. فمنذ الإثنين تشارك ستة غربان دربت على التقاط أعقاب السجائر والمخلفات في متنزه «بويي دو فو»، وهو الثاني من حيث الأهمية في فرنسا في مقابل حصولها على مكافآت.

وأوضح كريستوف غابوريت المتخصص في تدريب الطيور «في مرآب المتنزه مهملات تقوم الغربان بالتقاطها، وهذا أمر غير طبيعي فعلينا نحن البشر أن نتنبه إلى ما نخلفه. هذه هذه الرسالة التي نود أن نوجهها»، وفق «فرانس برس».

واختير هذا النوع من الغربان «لأنه ذكي وهو عندما يكون في أجواء ثقة مريحة يحب التواصل مع الإنسان وإقامة علاقة معه من خلال اللعب»، بحسب ما أوضح نيكولا دو فيلييه رئيس المنتزه الذي يزوره أكثر من مليوني شخص سنويًّا.

وقال دو فيلييه «مروض الطيور اخترع علبة صغيرة عندما يضع فيها الغراب عقب سيجارة يحصل تلقائيًا على مكافأة على شكل كُبيبة. وتشكل هذه المكافأة حافزًا للغربان التي أدركت سريعًا قواعد اللعبة».

ورأت السائحة السويسرية دوروتيه هافليغر «العملية مراعية للبيئة وتشكل محطة ممتعة».

وأوضح غابوريت أن هذا الأمر حسّن صورة الغربان «وهي طيور لا تحظى بتعاطف كبير». وأكد دو فيلييه أن «الطيور والطبيعة تعطي درسًا مهمًا للإنسان».