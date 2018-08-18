شرطي فرنسي يواجه تهمة قتل سائق مخالف

توجيه الاتهام لشرطي فرنسي قتل سائقًا (أ ف ب)

وجّه القضاء الفرنسي الاتهام لشرطي بقتل سائق سيارة لم يمتثل لأوامره بالتوقّف، ووضعه تحت المراقبة القضائية مع منعه من مزاولة عمله، بحسب ما أعلنت النيابة العامة.

وبحسب التحقيقات الأولية، كان الضحية وهو شاب روماني (26 عامًا) يقود سيارة في باريس فيها خلل في مصابيحها، فطلب منه الشرطي التوقّف، وفق «فرانس برس».

لكن السائق حاول الهرب، فلحقه الشرطي ووصل إليه بعد مسافة كيلومترين، وطلب منه الامتثال، ولما حاول السائق الهرب مجددًا أطلق الشرطي (23 عامًا) النار عليه فقتله، بحسب ما أفاد مصدر في التحقيق.

ووجّهت إلى الشرطة تهمة «العنف العمد الذي أدى إلى وفاة من دون النية في القتل».

لكن محاميه قال إنه كان «في حالة دفاع مشروع عن النفس والآخرين، لحماية المواطنين الذين كان يمكن أن يصدمهم السائق». وبحسب مصدر قضائي، فإن للشاب القتيل سوابق في انتهاك قانون السير.