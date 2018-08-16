الحكم بإعدام ماليزي لتهريبه المخدرات في تايلاند

الحكم صدر في حق رجل ماليزي في الخامسة والستين من العمر (أ ف ب)

حكم القضاء التايلاندي، الخميس، على رجل ماليزي في الخامسة والستين من العمر بالإعدام لإدانته بالاتجار بالمخدرات وتبييض الأموال.

وأوقفت السلطات في هذا البلد، تون هونغ سيونغ (65 عامًا) في أبريل من العام 2017 لتورّطه بتهريب 282 كيلوغرامًا من المخدرات الصناعية، وفق «فرانس برس».

وحكم على امرأة تايلاندية في الرابعة والستين بالإعدام أيضًا، وعلى تايواني وتايلاندية أخرى بالسجن المؤبد.

ويشهد إنتاج الميثامفيتاميات طفرة في ما يعرف بمثلّث الذهب، أي المنطقة الواقعة بين بورما وتايلاند ولاوس والصين.

وضبط طن و200 كيلوغرام من المخدرات الصناعية في ماليزيا مصدرها بورما في شهر مايو الماضي، وهو رقم قياسي في هذا البلد.

والقوانين التايلاندية هي من الأشدّ في العالم في مجال مكافحة المخدرات، وأعدم بهذه التهمة 326 شخصًا منذ العام 1935.