أميركي يبرر تخريبه نجمة ترامب برصيف المشاهير

عامل يرمم نجمة دونالد ترامب برصيف المشاهير في هوليود بعد تخريبها (ف ب)

برر أميركي قام بتحطيم نجمة دونالد ترامب في رصيف المشاهير في هوليود بمعول الأربعاء عمله، معتبرًا أن ما فعله ليس تخريبًا.

وقال أوستن كلاي (24 عامًا) لشبكة «ايه بي سي7» بعد مثوله أمام محكمة في لوس انجليس «لا أعتقد شخصيًا أنه يمكن تثبيت الاتهامات ضدي لأن ما فعلته هو عمل شرعي وعادل ولا يؤدي سوى إلى انعكاسات إيجابية»، وفقًا لوكالة فرانس برس.

وكان ملاي الذي قد يحكم عليه بالسجن لثلاث سنوات، قام بكسر النجمة في هذه الجادة الشهيرة في هوليود في 25 يوليو الماضي، ثم اتصل بالشرطة وقال لهم «نلتقي قريبًا» قبل أن يغادر المكان، وسلم نفسه إلى سلطات بيفرلي هيلز في وقت لاحق.

وكانت نجمة ترامب تعرضت للتخريب في أكتوبر 2016 قبل أسابيع من انتخابه رئيسًا للولايات المتحدة، وقام رجل يرتدي بزة عامل بتحطيمها بمعول وعصا.

وحكم في حينه على جيمس أوتيس بالقيام بأشغال للمصلحة العامة لمدة عشرين يومًا ودفع غرامة قدرها 4400 دولار، ولم يتم توقيفه لكن فرضت عليه مراقبة قضائية لثلاث سنوات.

وخصصت نجمة للملياردير ترامب في 2007 تقديرًا لبرنامجه «ذي ابرنتيس»، وتعرضت مرارًا لتعديات من معارضين له.

وأقام أحد فناني الشارع جدارًا ارتفاعه 15 سنتيمترًا حول نجمة ترامب عندما كان الرئيس يعد ببناء جدار على الحدود مع المكسيك فى العام 2016.