العثور على طفل تاه يومين وحيدًا في غابة

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 16 أغسطس 2018, 11:42 صباحا
الطفل في الثانية من عمره وفُقد الأحد فيما كان يتنزّه مع جدّه (أ ف ب)

عُثر في اليابان الأربعاء، على طفل في الثانية من عمره فُقد الأحد فيما كان يتنزّه مع جدّه، بحسب ما أعلنت السلطات المحلية في جزيرة سيو أوشيما.

وقال مسؤول في بلدية هذه الجزيرة الواقعة في جنوب غرب اليابان لوكالة «فرانس برس»: «عُثر على الطفل ونُقل إلى المستشفى».

وأوضح مصدر طبي في المستشفى أن الطفل ليس مصابًا بجروح ذات أهمية، وهو يعاني من جفاف بسيط، وحالته مستقرّة، متوقّعًا أن يغادر المستشفى في وقت قريب.

ويشكّل العثور عليه حيًّا سالمًا ما يشبه المعجزة، ولاسيما بسبب الحرارة المرتفعة التي فاقت الثلاثين درجة والرطوبة العالية، إضافة إلى وجود الكثير من الحشرات.

ويعود الفضل في العثور على الطفل إلى متطوّع في الثامنة والسبعين من العمر انضمّ إلى جهود البحث عنه. وسمع صوته صباح الأربعاء في الغابة، على بعد مئات الأمتار من المكان الذي فقد فيه أثره.

وروى المتطوّع هاريو أوباتا لوسائل الإعلام المحلية «ناديت: أيها الطفل، فأجابني: نعم أنا هنا».

الطفل كان في نزهة مع جدّه وشقيقه، لكنّه صار يبكي وأراد العودة فطلب منه جدّه أن يعود أدراجه وحيدًا إلى المنزل، فتاه في الغابة.

وشارك في عمليات البحث 160 شرطيًّا وطائرة من غير طيّار وعدد من الكلاب المدرّبة وطائرة مروحية.

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