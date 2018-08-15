الهند تستعيد تمثال بوذا الذي سُـرق قبل 57 عامًا

لندن تعيد لنيودلهي تمثالًا سُرق قبل 57 عــامًا من متحف هــندي (أ ف ب)

بعد 57 عامًا على سرقته من متحف هندي، استعادت نيودلهي تمثالًا برونزيًا لبوذا من القرن الثاني عشر، كان معروضًا في لندن.

وهذا التمثال المرصع بالفضة يُعــد واحدًا من 14 تمثالًا سُرقت من المتحف الأثري في مدينة نالاندا (شرق الهند) العام 1961، وفق «فرانس برس».

وعُـثر على هذا العمل في معرض بريطاني في مارس 2017، ما دفع بوحدة الفنون والآثار في شرطة لندن إلى التحقيق في مصدره.

وأخطرت السلطات صاحب التمثال والوكيل الذي سلمه إياه، من دون توجيه أي تهمة لهما. ووافقت الجهتان على إعادة التمثال للهند.

وسُلّم التمثال للممثلية الهندية العليا في لندن، خلال مراسم أقيمت الأربعاء، حسب ما أفادت الشرطة.

وقال وزير الفنون، مايكل إليس، في بيان إن إعادة التمثال: «تظهر كيف تعمل السلطات وسوق الفنون في لندن يدًا بيد في سبيل أداء إيجابي للدبلوماسية الثقافية إلى العالم».