السائق «المحظوظ» يظهر في صور انهيار جسر جنوة

صورة لسائق شاحنة «محظوظ» بعد حادث انهيار جسر جنوة (سكاي نيوز)

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي صورة لسائق شاحنة «محظوظ»، بعد حادث انهيار جسر يمثل جزءًا من طريق سريع في مدينة جنوة الإيطالية، الثلاثاء أسفر عن مقتل أكثر من 30 شخصًا.

وتظهر الصورة شاحنة توقفت في آخر لحظة وعلى بعد أمتار قليلة من الفجوة التي خلفها الانهيار، لينجو السائق من الموت بأعجوبة، وفقًا لموقع سكاي نيوز.

وقال معلقون إن سائق الشاحنة الخضراء كان على شفا حفرة من الموت، بعد انهيار جزء بطول 200 متر من جسر موراندي فوق منطقة صناعية، لكن الأقدار والحظ لعبا دوريهما، كما أن اليقظة حالت دون سقوطه تحت أنقاض الجسر.

وقال مسؤول إيطالي إن 30 شخصًا على الأقل قضوا جراء انهيار الجسر، مع استمرار عمليات الإنقاذ، فيما قالت الحكومة إنها تخشى من «مأساة كارثية».

وعرض التلفزيون الإيطالي صورًا للجسر الذي انهار خلال عاصفة مفاجئة وعنيفة، وقال وزير النقل الإيطالي، دانيلو تونينلي، على حسابه الرسمي في «تويتر»: «أتابع بقلق شديد ما يحدث في جنوة، الذي يبدو أنه مأساة كبيرة».

وأشارت خدمة الإطفاء إلى أن الجسر انهار في حوالي الساعة 11:30 صباحًا بالتوقيت المحلي (09:30 بتوقيت غرينتش)، وأقيم الجسر على الطريق السريع «إيه 10» في ستينات القرن الماضي وأجريت العام 2016 أعمال إعادة هيكلة للجسر.