جريدة: والد ميغن ماركل يخشى ألا يلتقي بها مرة أخرى

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 13 أغسطس 2018, 04:07 مساء
والد ميغن ماركل يخشى ألا يلتقي بها مرة أخرى (أرشيفية:انترنت)

كتبت جريدة «صن» الإثنين تقول إن توماس ماركل لم يتحدث مع ابنته ميغن منذ حفل زفافها على الأمير البريطاني هاري، وإنه يخشى ألا تتصل به مرة أخرى.

ونقلت الجريدة البريطانية عنه قوله: «لا أتوقع أن أراها أو أسمع منها مرة أخرى لكن لا بأس»، وفقًا لوكالة «رويترز».

وتزوجت الممثلة الأميركية السابقة ميغن (37 عامًا)، والتي أصبحت دوقة ساسكس من هاري حفيد الملكة إليزابيث والسادس في ترتيب ولاية العرش في حفل بهيج في قصر وندسور في مايو الماضي.

وألقت الأنباء عن عدم حضور الأب، وهو مدير إضاءة سابق في مسلسلات وبرامج كوميدية أميركية، حفل الزفاف بعد أن خضع لجراحة بالقلب بظلالها على الاستعدادات للحفل، واتضح كذلك أنه لفق صورًا بالترتيب مع أحد مصوري المشاهير مما أسهم في الضجة التي أثيرت حوله قبل الزفاف.

وفي حديث مع جريدة بريطانية أخرى هي «ذا ميل أون صنداي» حكى ماركل المقيم في المكسيك كيف أنه أغلق الهاتف في محادثة مع هاري (33 عامًا) قبل الزفاف بعد أن وبخه الأمير بسبب الصور.

وقال لجريدة صن إنه منذ حديثه مع وسائل الإعلام بعد الزفاف ليعرض روايته للأحداث لم تحدث أي اتصالات بينه وبين ابنته، ويعتقد أن العائلة المالكة ألغته تمامًا من حياتها.

وقال ماركل في تسجيل مصور على موقع جريدة صن: «لم يكن لدي وسيلة اتصال بها، رقم الهاتف الذي اتصلت به لم يعد يعمل، والشخص الذي يمكن التواصل عن طريقه مع العائلة المالكة لا يرد على المكالمات وليس هناك عنوان يمكن أن أرسل خطابًا عليه»، وأضاف أنه يفتقد ابنته ويريد أن يكون جزءًا من حياتها.

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