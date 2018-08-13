المكسيك تدخل «غينيس» بأطول سلسلة من ساندوتشات النقانق

حطّمت المكسيك الرقم القياسي لأطول سلسلة من سندويتشات النقانق في العالم، 12 أغسطس (أ ف ب)

حطمت المكسيك الأحد، الرقم القياسي المسجل في موسوعة «غينيس» لأطول سلسلة من ساندوتشات النقانق في العالم امتدت على 1417 مترًا، وفق ما أفاد مراسل وكالة «فرانس برس».

والرقم القياسي السابق من هذا النوع كان مسجلاً لحساب اليابان التي أعدت سلسلة امتدت على 325.66 مترًا.

وفي خلال أربع ساعات، تم تحضير 10 آلاف ساندوتش من النقانق (هوت دوغ) في زابوبان، الواقعة في ضاحية غوادالاخارا (الوسط).

وتماشيًا مع معايير النظافة المشددة، وضع المشاركون في هذه المبادرة قفازات في أيديهم وأقنعة على وجوههم وأغطية على رؤوسهم، لمد الشطائر على طول 1417 مترًا قبل حشوها بالنقانق وتتبيلها بمئة كيلوغرام من صلصة الطماطم ومئة كيلوغرام من المايونيز و75 كيلوغرامًا من الخردل.

وأكدت راكيل أسيس، الموفدة من موسوعة «غينيس» للأرقام القياسية، احترام كل القواعد المنصوص عليها، من قبيل الاستعانة بصلصتين على الأقل وعدم تخطي طول الشطيرة 18 سنتمترًا.

وقالت ماريا يوجينيا فييا، القيمة على هذا الحدث، «نتحضر لهذه الفعاليات منذ أكثر من سنة. وخطرت الفكرة على بالنا نظرًا للإقبال الكثيف على الهوت دوغ» في هذه المنطقة.

ودعي أكثر من ألفي شخص للتلذذ بالطعام في ختام الحدث.