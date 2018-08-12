فرار حوالي مئتي مدمن مخدرات من مركز تأهيل

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 12 أغسطس 2018, 10:47 صباحا
فرار حوالي مئتي مدمن مخدرات من مركز تأهيل في فيتنام (أ ف ب)

فر حوالي مئتي شخص من مركز لتأهيل مدمني المخدرات في فيتنام السبت، بحسب ما أفادت الشرطة المحلية في أحدث فصول محاولات الهرب من منشآت العلاج المثيرة للجدل في البلاد.

ويلزم القانون المحلي بعض المدمنين بتمضية فترة تصل إلى سنتين في أي من المراكز الفيتنامية لإعادة التأهيل، فيما توكل مهمة الاعتناء بآخرين للعائلة أو للأفراد المعنيين أنفسهم، وفق «فرانس برس».

ويخضع أكثرية هؤلاء الأشخاص لعلاجات صارمة لدفعهم للإقلاع عن الإدمان في المراكز المكتظة أو أنهم يُعزلون في غرف انفرادية بتهمة خرق القوانين.

وحصلت عمليات فرار عدة في السنوات الأخيرة، فيما سجل أحدث هذه الحوادث السبت في مقاطعة تيين غيانغ في جنوب البلاد، بحسب ما قال ضابط في الشرطة طالبًا عدم كشف اسمه، مشيرًا إلى القبض على حوالي نصف الأشخاص الفارين.

وأضاف المسؤول في الشرطة: «ثمة حوالي مئة مدمن لا يزالون متوارين والشرطة تبحث عنهم».

وتحول خلاف مع طاقم المركز إلى مواجهة حمل خلالها مرضى سكاكين وأحجارًا وشجعوا آخرين على كسر الباب، بحسب ما أفاد موقع «في إن إكسبرس» الحكومي.

وأظهرت صور انتشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي عشرات الرجال بعضهم عراة الصدر يهيمون على طريق سريع قرب مركز التأهيل.

وذكرت وسائل إعلامية رسمية أخرى أن المركز في تيان غيانغ يضم أكثر من 650 شخصًا مسجلة أسماؤهم للعلاج.

وتضم فيتنام أكثر من 220 ألف مدمن مخدرات مسجل بحسب إحصاءات رسمية نشرت العام الماضي. ويحتل الهيروين والميثامفيتامين صدارة قائمة أكثر أنواع المخدرات استهلاكًا لدى المدمنين.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

خلال اجتماعه مع سلامة... نصية يبدي تفاؤله بتصويت مجلس النواب على قانون الاستفتاء
ليبيا
معهد أسترالي: العنف يستنزف 26% من الناتج المحلي في ليبيا
ليبيا
عزالدين بن الأعمى لـ «الوسط»: علينا الاهتمام بالطفل الليبي وتعريفه تاريخ أجداده
ثقافة وفن
لجنة الخبراء الأممية: المجموعات المسلحة «تهديد مباشر» للعملية السياسية في ليبيا
ليبيا
«غالاكسي نوت 9» بذاكرة عملاقة
علوم وتكنولوجيا
«فرسان المتوسط» يواجهون «الأولاد» من أجل «الأمم»
رياضة محلية
كاركاتير خيري - نتائج امتحانات الشهادة الثانوية
كاريكاتير
طوفان «البذاءة» يهدد الأسر الليبية!
ليبيا
أزمات الدينار تصل إلى مراكز الشرطة
ليبيا
 المزيد من منوعات

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

الإفراط في تناول المسكنات يتسبب في ولادة أطفال مدمنين