حيوان ظريف يستقل طائرة

صورة وزعتها رويال زولوجيكل سوسايتي أوف سكوتلاند، 10 أغسطس 2018 تظهر الكوالا تانامي (19 شهرًا) في ملجئه، حديقة الحيوانات إدنبره (أ ف ب)

تفاجأ ركاب طائرة في رحلة من دوسلدورف إلى إدنبره بحيوان كوالا يسافر معهم في مقعد خاص به، في إطار برنامج لحفظ هذا النوع الحيواني، بحسب ما أفادت حديقة الحيوانات التي استقبلته الجمعة.

وغادر تانامي، وهو كوالا في شهره التاسع عشر، حديقة حيوانات دوسبورغ في ألمانيا، قاطعًا أكثر من 1100 كيلومتر لينضم إلى حديقة في إدنبره، وفق «فرانس برس».

وصرح دارن ماكغاري، المسؤول عن الحيوانات في حديقة إدنبره، قائلاً: «إن الكوالا حيوان حساس جدًّا، لذا لا بد من اتخاذ تدابير خاصة لدى نقله. هذه الحيوانات تسافر مع الركاب ليتسنى للمشرفين عليها مراقبة وضعها».

وسافر الحيوان، مساء الخميس، في قفص وضع على مقعد. ونشرت حديقة إدنبره عدة صور للكوالا على حسابها في «تويتر» يظهر فيها معلقًا بغصن ومحاطًا بنبات الأوكالبتوس طعامه المفضل.

وقال غوردن ديور مدير مطار إدنبره: «نستقبل مسافرين من أنحاء العالم أجمع في مطار إدنبره لكن قليلين هم بظرافة الكوالا». ويحل تانامي محل تويري، وهو كوالا ذكر يعيش في حديقة إدنبره، سيسافر بالطائرة الأسبوع المقبل إلى ألمانيا.

تشهد حيوانات كوالا الواسعة الانتشار في أستراليا تراجعًا في أعدادها من جراء التغير المناخي وخسارة موطنها الطبيعي وهجمات الكلاب وحوادث السيارات وحرائق الغابات وإصابتها بالمتدثرات.