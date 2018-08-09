بالصور: روبرتو كارلوس يجلس على أحد المقاهي الشعبية في مصر

جولة روبرتو كارلوس وميدو في شوارع القاهرة (تصوير: مصطفى مرتضى)

تجول نجم ريال مدريد ومنتخب البرازيل، روبرتو كارلوس مع لاعب منتخب مصر أحمد حسام ميدو بشارع الهرم (غرب القاهرة)، كما جلسا على أحد المقاهي الشعبية بمنطقة فيصل لمتابعة مباريات الدوري المصري الممتاز.

وجاءت جولة النجم العالمي بشوارع المحروسة، تأكيدًا على أن مصر آمنة ودعوة لتنشيط وجذب السياحة، حيث حرص كارلوس على ترديد عبارة: «مصر أم الدينا» أكثر من مرة باللهجة العربية خلال مشاركة المعجبين التقاط الصور التذكارية معه بطريقة الـ«سيلفي».

وحضر كارلوس إلى مصر من أجل المشاركة في الاستوديو التحليلي لمباراة «بيراميدز» و«الإنتاج الحربي» ضمن الأسبوع الثاني لمباريات الدوري المصري الممتاز، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1.

جولة روبرتو كارلوس وميدو في شوارع القاهرة (تصوير: مصطفى مرتضى)

جولة روبرتو كارلوس وميدو في شوارع القاهرة (تصوير: مصطفى مرتضى)

جولة روبرتو كارلوس وميدو في شوارع القاهرة (تصوير: مصطفى مرتضى)

جولة روبرتو كارلوس وميدو في شوارع القاهرة (تصوير: مصطفى مرتضى)

جولة روبرتو كارلوس وميدو في شوارع القاهرة (تصوير: مصطفى مرتضى)

جولة روبرتو كارلوس وميدو في شوارع القاهرة (تصوير: مصطفى مرتضى)