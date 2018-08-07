12 قتيلا على الأقل في حوادث إطلاق نار في شيكاغو

عناصر من الشرطة في موقع شهد إطلاق نار في شيكاغو، 5 أغسطس 2018 (أ ف ب)

قتل 12 شخصًا على الأقل وجرح عشرات في حوادث إطلاق نار عدّة في شيكاغو خلال عطلة نهاية الأسبوع، نُسبت بمعظمها إلى العصابات المنتشرة في هذه المدينة، ثالث كبرى مدن الولايات المتحدة.

وبحسب تعداد أجرته صحيفة «شيكاغو تريبيون»، أصيب أربعون شخصًا بإطلاق نار في سبع ساعات فقط، منهم أعضاء في عصابات، ومنهم عابرو سبيل، وفق «فرانس برس».

وبين مساء الجمعة وصباح الإثنين، أحصت الشرطة 66 إصابة بالرصاص، أما الصحيفة فأحصت سبعين.

وتنشط العصابات بشكل كبير في الأحياء الغربية والجنوبية من المدينة، وهي أحياء فقيرة فيها وجود كبير للأقليات العرقية.

وقال المسؤول في الشرطة فريد والر للصحفيين، إن بعض حوادث إطلاق النار كانت تستهدف أشخاصًا محددين على خلفية صراعات العصابات.

لكن حوادث إطلاق نار عدّة وقعت وسط جموع المارة من دون تمييز، حتى أن الرصاص لم يوفّر مأتماً في المدينة.

وليل السبت - الأحد، كان بالإمكان سماع أزيز الرصاص في المدينة على مدى ثلاث ساعات، بحسب شبكة «سي إن إن».

وتزامنت هذه الموجة من أعمال العنف مع انتشار قوّات كبيرة من الشرطة لحماية مهرجان لولابالوزا في وسط المدينة. ولم يتأثر المهرجان بهذه الحوادث.

لكن سلطات المدينة شدّدت في مؤتمر صحفي على أن السياق العام لأعمال العنف آخذ بالانحسار، وأن حوادث إطلاق النار تراجعت بنسبة 30 %، وجرائم القتل 25 %، مقارنة بالعام الماضي.

وأطلق رئيس البلدية الديموقراطي رام إيمانويل نداء إلى السكان ليُبلغوا عن مطلقي النار. وقال «عليهم مسؤولية أخلاقية أن يتكلموا» حتى يأخذ القضاء مجراه.

وأوقفت الشرطة في عطلة نهائية الأسبوع 46 شخصا في قضايا تتعلق بإطلاق النار، وضبطت ستين قطعة سلاح.