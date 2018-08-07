الصيد بالشباك بدأ قبل 30 ألف عام

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 07 أغسطس 2018, 09:53 صباحا
الأدوات التي عثر عليها هي أثقال حجرية تجعل الشباك تغرق في الماء (أ ف ب)

عثر علماء آثار في كوريا الجنوبية على مؤشرات تدلّ على أن صيد السمك بالشباك بدأ هناك قبل 29 ألف سنة، أي أقدم بكثير مما كان يعتقد.

ومن خلال تقنية التأريخ بالكربون لأدوات صيد عثر عليها في يونيو الماضي في جيونغسيون في الشرق تبيّن أن تاريخ الصيد بالشباك يعود إلى أقدم مما كان يُعتقد بتسعة عشر ألف عام، بحسب ما قال هان شانغ غيون مدير المتحف بجامعة «يونسي» لوكالة «فرانس برس».

وهذه الأدوات هي أثقال حجرية تستخدم لجعل الشباك تغرق في الماء، وسبق أن عثر على مثلها في اليابان وتبيّن أنها تعود إلى عشرة آلاف سنة.

وأضاف هان «يدفع هذا الاكتشاف إلى الاعتقاد أن البشر في أواخر العصر الحجري القديم كانوا يعتمدون على الصيد بشكل كبير في معيشتهم».

وهذه الأثقال ذات الثقوب كانت توثق بالشباك وتلقى معها إلى البحر أو الأنهر لالتقاط السمك.

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